Михалков объяснил происхождение 529 миллионов рублей доходов

22:18

Режиссер Никита Михалков объяснил, как сумел заработать за прошлый год больше половины миллиарда рублей. Информацию о доходах и имуществе деятелей культуры опубликовали на сайте Минкультуры.

Режиссеру принадлежат 89 земельных участков, шесть жилых домов, шесть квартир, 11 нежилых зданий, вертолет и трактор. Кроме того, имя Михалкова встречается среди учредителей или совладельцев десятков фирм с разнообразными сферами деятельности.

"Я работаю с 12 лет, то есть более шестидесяти. Мои мастер-классы за рубежом стоят от 20 до 35 тысяч долларов. Я наследник Сурикова и Кончаловского, чьи картины стоят миллионы. Я снялся более чем в 50 фильмах и снял более 15 картин как режиссер. Призы всех самых престижных фестивалей, включая "Оскар", стоят на полках моего кабинета", — приводит пресс-служба слова Михалкова.

Режиссер отметил, что только три последних фильма студии "ТРИТЭ Никиты Михалкова" собрали в кинотеатрах больше пяти миллиардов рублей. По его словам, фильм "Движение вверх" до сих пор занимает первую строчку в рейтинге, обойдя другие картины, включая все американские блокбастеры за все время существования российского проката.

Он отметил, что платит все налоги и не переписывает свое имущество на родственников, пишет РИА Новости. "Мой финансовый менеджер талантливо и профессионально работает с ценными бумагами, вкладывая деньги в выгодные программы и инвестируя в доходные предприятия, причем в предприятия на территории нашей страны, а не в иностранные футбольные клубы. И все средства мои размещены в банках России, а не закопаны в гаражах и не спрятаны в офшорах", — добавил Михалков.

Режиссер подчеркнул, что его дети и внуки живут, учатся и работают в России, а не в Лондоне.

"Пора привыкнуть, что можно не красть у государства и при этом быть обеспеченным гражданином своей страны", — отметил Михалков.