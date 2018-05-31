]]> ]]>
Главная Кино Новости

Определены самые лучшие телесериалы прошлого года

11:58 31.05.2018
Кадр из сериала «Патрик Мелроуз». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из сериала «Патрик Мелроуз». Фото с сайта kinopoisk.ru
Материалы по теме:

Журнал Time огласил список лучших телешоу и сериалов, вышедших в 2018 году.

В реестр вошли художественные сериалы, документальные многосерийные фильмы и телевизионные передачи, сообщает Lenta.Ru. Например, в список попал вышедший в мае 2018 года мини-сериал «Патрик Мелроуз» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. В нем рассказывается история англичанина Мелроуза, который пытается преодолеть свои пагубные пристрастия и побороть внутренних демонов.

В списке фигурирует и документальная сага «Дикая-дикая страна» о жизни коммуны Раджнишпурам в США, руководимой индийским мистиком Ошо.

Кроме того, эксперты отметили второй сезон антиутопии «Рассказ служанки» с Элизабет Мосс, новую часть «Атланты» с Дональдом Гловером, триллер о наемной убийце с русскими корнями «Убивая Еву» и сериал о борьбе американских силовых ведомств с Усамой бен Ладеном «Призрачная башня». В список также вошли ситком «Чемпионы» и перезапущенное в 2018-м телешоу «Американский идол».

В декабре 2017-го портал Variety назвал третью часть «Твин Пикса» лучшим сериалом года.
 

Темы: Кино в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино, Телевизионные сериалы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.