Определены самые лучшие телесериалы прошлого года

11:58

Журнал Time огласил список лучших телешоу и сериалов, вышедших в 2018 году.

В реестр вошли художественные сериалы, документальные многосерийные фильмы и телевизионные передачи, сообщает Lenta.Ru. Например, в список попал вышедший в мае 2018 года мини-сериал «Патрик Мелроуз» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. В нем рассказывается история англичанина Мелроуза, который пытается преодолеть свои пагубные пристрастия и побороть внутренних демонов.

В списке фигурирует и документальная сага «Дикая-дикая страна» о жизни коммуны Раджнишпурам в США, руководимой индийским мистиком Ошо.

Кроме того, эксперты отметили второй сезон антиутопии «Рассказ служанки» с Элизабет Мосс, новую часть «Атланты» с Дональдом Гловером, триллер о наемной убийце с русскими корнями «Убивая Еву» и сериал о борьбе американских силовых ведомств с Усамой бен Ладеном «Призрачная башня». В список также вошли ситком «Чемпионы» и перезапущенное в 2018-м телешоу «Американский идол».

В декабре 2017-го портал Variety назвал третью часть «Твин Пикса» лучшим сериалом года.

