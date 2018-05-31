Георгий Бурков предсказал распад Советского Союза

Чувствуя актерскую нереализованность, скромный, нескладный и молчаливый Бурков остро переживал неудачи в себе и доверял их только своему дневнику

Мастеру эпизода Георгию Буркову исполнилось бы 31 мая 85 лет. Бурков пронёсся кометой, не сыграв таких ролей, которые бы прилипли к нему узнаваемыми ярлыками.

Георгий Бурков в фильме «Свидание с молодостью»

Чаще всего он играл в эпизодах пьющих незадачливых простаков. Таким же, по сути дела, был и он сам – бесприютный пермяк без специального актерского образования, тщетно пытавшийся найти себя до того, как разменял четвертый десяток. Однако ж актерский диапазон у него был дай Боже. И от забинтованного негодяя Федякина из «Стариков-разбойников» до рядового Копытовского из «Они сражались за Родину» - дистанция огромного размера.

Георгий Бурков в фильме «Старики-разбойники»

В молодости Бурков настолько стеснялся своего горячего желания стать актером, что поступил в Пермский государственный университет на юридический. Но тяга к сцене оказалась сильнее, и он записался в театральную студию. На вступительных экзаменах в творческие вузы он неизменно проваливался.

Зато сумел обаять худрука театра Станиславского Бориса Львова-Анохина, приехавшего в Пермь с труппой на гастроли. Мастер взял безвестного самоучку в Москву, но напившись, Бурков сорвал первый же спектакль и угодил в приказ об отчислении из труппы. Но сердобольный Львов-Анохин дал своему протеже испытательный срок и платил ему зарплату из своего кармана. И вот тут-то уж пермяк не подкачал.

Георгий Бурков в фильме «Они сражались за Родину»

Благодаря театру Бурков обзавелся семьей, женившись на 19-летней актрисе Татьяне Ухаровой. Вместе они прожили всю жизнь. У них родилась чудная дочурка Маша.

Чувствуя актерскую нереализованность, Бурков переживал неудачи в себе и доверял их только своему дневнику «Все мы – концлагерная самодеятельность. Очередь за пивом – антиправительственная демонстрация», - написал он в 1971-м.

Уже после смерти артиста эти записки были изданы «Вагриусом». Между прочим, там были не только сокровенные высказывания, но и прелюбопытные геополитические выкладки. В частности, в одном месте Бурков в деталях предсказал распад СССР, хотя в самый разгар эпохи Застоя видимых предпосылок этому не было.

Георгий Бурков в фильме «Двое и одна»

Еще в 1982-м он сделал такую запись: «Сейчас очень широко развернулось антигосударственное движение и по многим направлениям: пацифизм, охрана окружающей среды, охрана памятников культуры, различные общества дружбы, города-побратимы, города-герои, города-жертвы, борьба за безъядерные зоны и т. д. Нужно внимательно следить за такими проявлениями Человеческих попыток высвободиться из-под гнета Государства. Понимаю, что рано делать выводы. Все эти свободные движения души Человека пытаются оседлать самые разные (противоборствующие порой) политические силы, которые давно уже ведут подпольную террористическую войну между собой, а по сути – против всех. Но уж больно привлекательны идеи, выдвигаемые безвластными, но очень авторитетными (Эйнштейн, Швейцер, Сахаров) людьми».

Бурков запросто мог бы стать неординарным русским писателем. На литературный труд его неоднократно и безуспешно пытался нацелить Василий Шукшин, с которым они близко дружили. Вместе они снимались в военной эпопее «Они сражались за Родину». Смерть Шукшина Буркова сильно надломила. Актер практически отказался от всех своих планов и, в основном, посвятил себя созданию Центра культуры им. В.М.Шукшина.

Сам Бурков умер в 1990-м, когда после перелома ноги у него оторвался тромб.

Георгий Бурков в фильме «Осторожно – Василек!»

Родной город Буркова не забыл. В июне 2018 года в центре Перми, на территории жилого квартала «Гулливер», будет торжественно открыт памятник Георгию Буркову. В 2013 году, когда французский архитектор Пабло Лоренцино только разрабатывал концепцию застройки пермского квартала № 179, государственной программы по созданию комфортной городской среды еще не существовало, сообщает BFM. А вот идея сделать центром микрорайона огромную парковую зону, наполнив ее социокультурными объектами, была высказана уже тогда. Администрация города инициативу поддержала, парк был создан — ключевым элементом его центральной площадки и станет памятник Георгию Буркову, родившемуся в Перми 31 мая 1933 года.

Фото с сайта bfm.ru

Возникла идея, образ, легенда: был объявлен творческий конкурс, завершившийся осенью прошлого года победой работы Алексея Залазаева. Видимо, по мнению жюри, именно такой памятник больше всего «похож» на самого актера, которого называли «чудиком из Перми» и «ироничным Дон Кихотом советского кинематографа».



