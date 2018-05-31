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Кинофестиваль «Хрустальный ИсточникЪ» покажет самую длинную красную дорожку

12:57 31.05.2018
Фрагмент логотипа фестиваля. Предоставлено организаторами
Фрагмент логотипа фестиваля. Предоставлено организаторами
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Открытый фестиваль популярных киножанров «Хрустальный ИсточникЪ» пройдет с 21 по 28 июля в пяти городах Кавказских Минеральных вод одновременно – Ессентуках, Кисловодске, Железноводске, Пятигорске и Георгиевске.

В конкурсной программе фестиваля за 8 дней будут показаны 11 фильмов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. Призеров определит профессиональное жюри, состоящее из известных кинематографистов. Также учрежден приз зрительских симпатий, который определят голосованием зрители и участники кинофестиваля.
Председатель профессионального жюри – Рустам Ибрагимбеков. Также одним из членов жюри станет режиссер Николай Лебедев («Звезда», «Легенда №17», «Экипаж», «Змеиный источник» и др.). Президент фестиваля – заслуженный артист России, актер Эвклид Кюрдзидис.

В конкурсную программу вошли такие фильмы, как «Царь-Птица» (реж. Э. Новиков), «Непрощенный» (реж. С. Андреасян), «Свидетели» (реж. К. Фам), «Холодное танго» (реж. П. Чухрай), «Доминика» (реж. О. Агейчев), «Жили-были» (реж. Э. Парри), «Сын» (реж. С. Росс), «Жги» (реж. К. Плетнев), «Карп отмороженный» (реж. В. Котт), «Три дня до весны» (реж. А. Касаткин) и другие фильмы.

Одной из ретроспектив фестиваля станет ретроспектива Президента фестиваля, в рамках которой будут показаны фильмы с участием Эвклида Кюрдзидиса, в том числе фильм «Война» режиссера Алексея Балабанова.

Среди заявленных гостей фестиваля – народная артистка России, лауреат Государственной премии СССР Алла Демидова, народная артистка России Светлана Немоляева, заслуженная артистка России, художественный руководитель Московского областного театра юного зрителя Нонна Гришаева, режиссер и актер Кирилл Плетнев, участники – режиссеры и продюсеры конкурсных фильмов, представляющие свои фильмы и многие другие.

Особым моментом торжественной церемонии открытия фестиваля станет проход артистов по самой длинной (555 метров) в России красной звездной дорожке. Этот факт будет зафиксирован официальным представителем «Книги Рекордов», который примет участие в церемонии открытия.
 

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