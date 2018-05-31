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Джигарханян ищет себе преемника на пост руководителя театра

14:00 31.05.2018 , Антон Крайний

Разлад с молодой женой Виталиной Цимбалюк-Романовской оставил глубокую незаживающую рану в душе Джигарханяна

Армен Джигарханян

Уже через каких-то две недели театр Джигарханяна отправляется в отпуск. Сам руководитель появлялся на рабочем месте в последний раз лишь в начале мая. Сейчас он глубоко залёг на дно, и никаких подробностей о его личной жизни нет. Есть информация, что Джигарханян госпитализирован, но она не подтверждена. Ухаживающая за Джигарханяном медсестра пообещала журналистам помочь установить с ним контакт, однако своего слова пока не сдержала.

На посту руководителя театра Джигарханяна теоретически мог бы сменить Марк Рудинштейн. «Моя кандидатура на должность директора театра не прошла в департаменте культуры Москвы, - сказал «КП» в телефонном разговоре продюсер Марк Рудинштейн. - Но я слышал, что Армен Борисович уже спокойно говорит о своем преемнике на посту худрука. Такие разговоры ходят. Что делать: возраст и болезни дают о себе знать. Организм нуждается в «ремонте», каждую неделю Джигарханян ложится на профилактику. Говорят, наиболее вероятный кандидат - актер и режиссер Сергей Газаров. Он ставил спектакли в театре Джигарханяна и в «Современнике». Посмотрим, какое решение будет по Газарову в департаменте».

Армен Джигарханян

Что касается Сергея Газарова, то он наотрез отказался обсуждать с журналистами грядущие перспективы своего нового назначения. Однако и возражать на эту тему тоже не стал.

Напомним, что ранее посту директора театра занимала супруга Джигарханяна. Однако после развода ее отстранили от должности. Сама супруга говорила о том, что именно благодаря ей были улучшены условия труда артистов – она подняла им зарплаты и освободила заведение от долгов. Тем не менее, ее обвиняли в том, что за время ее работы таинственным образом исчезли 80 миллионов рублей. Сама пианистка отрицала свою причастность к каким бы то ни было финансовым махинациям.

Армен Джигарханян

Виталина Цымбалюк-Романовская на различных ток-шоу неоднократно указывала на то, что за время супружеской жизни она только и делала, что ухаживала за артистом. Она считала своей заслугой то, что Джигарханян играл на сцене, был полон сил и энергии, несмотря на преклонный возраст. А теперь она переживает, что его якобы мнимым друзьям нет никакого дела до него, поэтому он так часто лежит в больницах.

Фото с сайта kino-teatr.ru 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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31.05.2018, 17:36
Гость: Виктор.Красноярск.

Сейчас Арм.поставит на пост директора своего друга ару.Ради чего и был разыгран спектакль с РАЗВОДОМ.
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