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Портрет Кота Матроскина украсит Останкинскую башню

18:20 31.05.2018
Кадр из «Трое из Простоквашино». Фото с сайта kino-teatr.ru
Кадр из «Трое из Простоквашино». Фото с сайта kino-teatr.ru
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Физиономия кота Матроскина из мультсериала «Простоквашино» появится на внешней стороне Останкинской башни 1 июня.

Акцию приурочат ко Дню защиты детей, сообщает РИА Новости. «Останкинская телебашня и киностудия "Союзмультфильм" проведут совместную акцию, приуроченную ко Дню защиты детей. 1 июня внешнюю сторону телевышки украсит портрет Кота Матроскина и героини новых серий "Простоквашино" Веры Павловны», — говорится в сообщении пресс-службы киностудии.

Также персонажи мультфильма в этот день будут встречать посетителей Останкинской башни, которые также смогут увидеть новые эпизоды сериала на смотровой площадке.

Напомним, что премьера 3 серии обновленного мультфильма назначена на 5 июня.
 

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