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Джонни Депп угодил в автокатастрофу в Санкт-Петербурге

10:45 1.06.2018
Джонни Депп. Фото с сайта kinopoisk.ru
Джонни Депп. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Неудачей обернулся визит Джонни Деппа в Санкт-Петербург вместе с группой Hollywood Vampires.

Автомобиль, в котором двигался прославленный актер и музыкант Джонни Депп, не вписалась в поворот и впечатался в стену, сообщает Пятый канал. Инцидент случился, когда автомобиль выезжал из внутреннего двора отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте.

Вечером 30 мая группа Hollywood Vampires, состоящая из Джонни Деппа, Элиса Купера и Джо Перри из Aerosmith,  отыграла концерт в Петербурге. Восхищенные фанатки, также как и в Москве, закидали американскую звезду бюстгальтерами.
 

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Кино в мире, Музыка в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино
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