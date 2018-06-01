Джонни Депп угодил в автокатастрофу в Санкт-Петербурге

10:45

Неудачей обернулся визит Джонни Деппа в Санкт-Петербург вместе с группой Hollywood Vampires.

Автомобиль, в котором двигался прославленный актер и музыкант Джонни Депп, не вписалась в поворот и впечатался в стену, сообщает Пятый канал. Инцидент случился, когда автомобиль выезжал из внутреннего двора отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте.

Вечером 30 мая группа Hollywood Vampires, состоящая из Джонни Деппа, Элиса Купера и Джо Перри из Aerosmith, отыграла концерт в Петербурге. Восхищенные фанатки, также как и в Москве, закидали американскую звезду бюстгальтерами.

