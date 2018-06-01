Учитель придумал обаятельного врага для футболиста Стрельцова

14:51

Режиссер Илья Учитель приступает к съемкам нового биографического фильма об осужденном за изнасилование советском футболисте Эдуарде Стрельцове.

Продюсером фильма, который должен быть закончен к октябрю следующего года, выступит отец режиссера — небезызвестный Алексей Учитель, сообщает «Матч ТВ». «Базируемся на стадионе «Торпедо», но он вписан в современность, поэтому потребуется много компьютерной графики, дорисовок, так называемого постпродакшна. Это займет много времени, поэтому закончить рассчитываем к осени 2019 года», - рассказал продюсер.

Стрельцова в фильме сыграет востребованный ныне Александр Петров («Притяжение», «Лед», «Гоголь. Начало»), типаж которого далек от типажа Стрельцова. «Он действительно более субтилен и менее масштабен, если говорить о внешности, хотя все относительно, - рассказал Алексей Учитель. - Но, знаете, кино позволяет чуть-чуть обманывать. Рост Тома Круза – метр семьдесят, но когда смотрим на экран, мы ведь не думаем об этом, верно? — рассуждает Учитель. — Второе, и более важное, – дело не в физических параметрах. Мы долго думали, были в претендентах и другие актеры, тоже неплохие и внешне больше похожие. Но харизма Петрова, его безусловное актерское мастерство и талант, мне кажется, позволят через пять минут просмотра, если не меньше, забыть о несовпадениях. Главное, чтобы это было убедительно, и тогда сравнивать будут не внешность, а образ. Есть и третье: тот зритель, который сегодня ходит в кинотеатры, в большинстве своем понятия не имеет, как выглядел Стрельцов».

Из других нововведений фильма — появление не существовавшего в рельности антагониста Стрельцова. «Да, придуманный собирательный образ, но в кино такое возможно и даже необходимо, чтобы лучше раскрыть главный персонаж. Вот этого антагониста, да еще с положительным обаянием, сыграет замечательный актер Александр Яценко, снявшийся недавно в «Аритмии»», - объяснил Алексей Учитель.

Пикантные подробности в фильме тоже отразят. «Сцена с изнасилованием и лагерь – все это будет», - заверил Алексей Учитель. Рабочее название фильма - «Стрельцов».