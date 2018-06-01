Павел Прилучный и Агата Муценице решили расстаться

12:46

Актриса Агата Муцениеце подтвердила слухи о расставании со звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным.

Первыми неладное заподозрили поклонники, заметившие, что артисты отписались друг от друга в соцсетях и давно не постят совместных фотографий. Масла в огонь подлил Павел Прилучный, начав часто публиковать у себя в блогах совместные снимки с актрисой Лукерьей Ильяшенко.

Сама Агата Мученицы слухи о расставании с мужем в итоге подтвердила. «Дорогие друзья, все задаются вопросом про наши отношения с Павлом. Скажу кратко, наш брак стоит на паузе, решим мы эту проблему или нет, неизвестно... Большая просьба уважать нас и не забрасывать вопросами», - написала она в инстаграме.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце былив браке уже больше 6 лет. У супругов подрастают двое малышей — Тимофей и Мия. Актеры не раз ссорились и выясняли свои отношения очень бурно — вплоть до битья посуды и полного разгрома квартиры.