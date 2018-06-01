«Смешарики» получили к своему юбилею поздравление от Путина

12:29

Глава России Владимир Путин поздравил с юбилеем мультсериал «Смешарики».

Напомним, что популярному мультику исполнилось 15 лет. «Симмволично, что 1 июня нынешнего года, в День защиты детей, исполняется 15 лет со дня запуска проекта «Смешарики», - передает ТАСС в официальное поздравлении президента, адресованное создателям проекта. - За прошедшее время «Смешарики» стали одними из главных, любимых персонажей современной анимации, своей искренностью, добротой покорили сердца миллионов зрителей - не только в России, но и далеко за её пределами».

Путин отметил профессионализм авторов проекта, актуальность поднимаемых тем и их роль в воспитании детей, а также продолжение коллективом проекта традиций отечественной мультипликации. «И конечно, с удовлетворением отмечу высочайший профессионализм творческого коллектива проекта, ваше активное участие в значимых благотворительных, образовательных, просветительских инициативах. Такая большая, многогранная деятельность заслуживает уважения и поддержки. Желаю Вам дальнейших успехов и всего наилучшего", - говорится в поздравлении».

История проекта "Смешарики" началась в 2003 году. За эти годы о приключениях персонажей мультфильма было произведено более 70 часов анимации, переведенной на 30 языков, и выпущено три полнометражных фильма - «Смешарики. Начало», «Смешарики. Легенда о Золотом Драконе» и «Смешарики. Дежавю».

В производстве мультфильма было задействоввано 150 специалистов Студии Компьютерной Анимации «Петербург». «Пятнадцать лет, прошедшие с момента запуска проекта, ознаменовались множеством российских и международных наград, расширением географии, уникальным успехом в Китае и изменением самого внешнего облика героев: изначально создаваемые в технике 2D, со временем персонажи стали объёмными, а качество анимации в полнометражных фильмах о круглых героях достигло уровня ведущих мировых студий», - отмечается в поздравлении.