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Глаголевой посмертно вручили приз «Кинотавра» за внимание к нашей глубинке

10:45 4.06.2018
Вера Глаголева. Фото с сайта kinopoisk.ru
Вера Глаголева. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Скончавшаяся в прошлом году Вера Глаголева посмертно отмечена почетным призом сочинского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.

За нее получила награду дочь Анна Нахапетова июня от президента кинофорума Александра Роднянского, сообщает ТАСС. «У нас есть кинематографическая семья, которая поддерживает друг друга», - сказал со сцены сочинского Зимнего театра сопредседатель попечительского совета фестиваля Федор Бондарчук и передал слово Роднянскому.

«Приз называется "Актрисе и режиссёру, научившего нас стремлению к мечте". Вера была гордой и красивой личностью. Вера всегда мечтала сделать "Месяц в деревне", в результате она ее осуществила. Эта награда - не мемориальная и не ритуальная награда, к сожалению, мы не успели сделать это при жизни Веры», - отметил продюсер.

Анна Нахапетова поблагодарила «Кинотавр» за невероятную любовь к ее матери. После этого на фестивале показали последний фильм Глаголевой «Не чужие» о бедах российской глубинке.
 

Темы: Кинотавр, Кино в России, Кинофестивали в России, Награды и премии в кино, Персоны и деятели российского кино
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