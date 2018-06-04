Глаголевой посмертно вручили приз «Кинотавра» за внимание к нашей глубинке

10:45

Скончавшаяся в прошлом году Вера Глаголева посмертно отмечена почетным призом сочинского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.

За нее получила награду дочь Анна Нахапетова июня от президента кинофорума Александра Роднянского, сообщает ТАСС. «У нас есть кинематографическая семья, которая поддерживает друг друга», - сказал со сцены сочинского Зимнего театра сопредседатель попечительского совета фестиваля Федор Бондарчук и передал слово Роднянскому.

«Приз называется "Актрисе и режиссёру, научившего нас стремлению к мечте". Вера была гордой и красивой личностью. Вера всегда мечтала сделать "Месяц в деревне", в результате она ее осуществила. Эта награда - не мемориальная и не ритуальная награда, к сожалению, мы не успели сделать это при жизни Веры», - отметил продюсер.

Анна Нахапетова поблагодарила «Кинотавр» за невероятную любовь к ее матери. После этого на фестивале показали последний фильм Глаголевой «Не чужие» о бедах российской глубинке.

