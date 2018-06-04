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Фильм об опаленном войной Донбассе представят на «Кинотавре»

17:41 4.06.2018
Кадр из фильма «Мира». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Мира». Фото с сайта kinopoisk.ru
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Ленту Дениса Шабаева "Мира" продюсера Натальи Мокрицкой о Донбассе и фильм Михаила Расходникова "Временные трудности" с Иваном Охлобыстиным и Риналем Мухамедовым в главных ролях покажут в рамках конкурсной программы российского кинофестиваля «Кинотавр» 4 июня.

События фильма «Мира» разворачиваются в Донбассе в наши дни, сообщает РИА Новости. Главной герой фильма – словак Мира оставляет скучную жизнь иммигранта в Англии и отправляется в ЛНР. Свою миссию он видит в реставрации символов советской империи – памятников Ленину, шахтерам и рабочим. Актеры в фильме непрофессиональные, каждый герой "играет сам себя", транслирует свою историю, существуя в предлагаемых обстоятельствах.

У героя фильма "Временные трудности" Саши Королева — врожденная болезнь. Отец мальчика выбрал, как ему казалось, единственно правильный способ поставить сына на ноги — относиться к нему как к здоровому человеку. "Ты не больной — у тебя временные трудности". Мальчик справился с болезнью, но возненавидел отца. Окончив школу, Саша уехал из дома и прекратил всякое общение с отцом. За 15 лет он стал лучшим бизнес-консультантом страны, который вывел из кризиса сотни бизнесов. И однажды новый заказ дает ему неожиданную возможность поквитаться с отцом.

Темы: Кинотавр, Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Кинофестивали в России, Персоны и деятели российского кино, Премьеры в мире кино
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