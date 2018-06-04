Скончался звезда фильмов «Открытая книга» и «Цыган»

14:50

Актер театра и кино Леонид Неведомский умер в возрасте 78 лет.

В театре выразили соболезнования родным и близким Леонида Неведомского.

Дата и место церемонии прощания пока не уточняются, сообщает Росбалт со ссылкой на пресс-службу БДТ, где трудился актер. Леонид Неведомский снялся в более чем 100 кино- и телефильмах. В частности, играл в фильмах «Приваловские миллионы», «Синяя птица», «Открытая книга», «Цыган», «В полосе прибоя» и других.

Кроме того, Неведомский снимался в сериалах «Доярка из Хацапетовки», «Бандитский Петербург», «Агент национальной безопасности», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и прочих. Исполнил больше 40 ролей на сцене БДТ.