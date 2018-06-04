«Лето» Серебренникова: Цой — это праздник, который всегда с тобой!

Нашумевший фильм Кирилла Серебренникова «Лето» выйдет в российский прокат 7 июня

Кадр из фильма «Лето»

Майк Науменко из группы «Зоопарк» живет с молодой женой Наташей (Ирина Старшенбаум) и маленьким сыном Женей в коммуналке, пишет песни, переводит Лу Рида, а по ночам подрабатывает сторожем. У музыканта уже есть какое-никакое реноме, поэтому никому не известный Виктор Цой приходит к нему, чтобы получить квалифицированную оценку своих песен. Майк не только проникается творчеством самородка, но и берётся опекать хмурого и молчаливого Витю.

По протекции Науменко Цой становится членом Ленинградского Рок-клуба, готовит концертную программу и собирается записать альбом. Новые друзья проводят ночи в бесконечных разговорах. Но, на беду Майка, в Цоя влюбляется жена Наталья. Семейному благополучию грозит катастрофа...

Кадр из фильма «Лето»

«Лето» задолго до своего выхода подверглось ожесточенной критике, как справа, так и слева. Для традиционной русской забавы «Пастернака не читал, но осуждаю», здесь было много благоприятных условий. Ревнителей нравственности и показного благочестия возмущал тот факт, что Кирилла Серебренникова в период производства фильма как раз обвинили в финансовых махинациях.

Рок-фанов со стажем коробило, перефразируя Башлачёва, то, что режиссер сумел «дорисовать рога на цоевской иконе». Дескать, не было никогда между Натальей и Виктором никаких романтических отношений, да и вообще негоже играть таганрогскому гопнику Роме Зверю питерского аристократа Михаила Васильевича Науменко!

Все эти поспешные обвинения после просмотра фильма рассыпаются в прах. Любовная линия в фильме подана на удивление целомудренно и деликатно. Между женой Майка и будущим лидером «Кино» здесь, скорее, просто дружба с легким привкусом платонического чувства. Именно такой ракурс нередко представлен и в песнях «Зоопарка».

Ценно то, что сама Наталья Науменко, выступив консультантом фильма, отнюдь не отрицает подобной трактовки их взаимоотношений. Пара связанных с этим драматических эпизодов заставляет зрителя расчувствоваться, но на репутацию музыкантов никакого негативного влияния не оказывают.

Кадр из фильма «Лето»

Из фильма можно почерпнуть немало полезных сведений. Процесс утверждения (литовки) текстов песен в Рок-клубе отражен живо, достоверно и с юмором. Также в «Лете» показано, как Науменко записал гитарное соло в цоевской «Когда-то ты был битником». Прослеживается степень участия Бориса Гребенщикова (которого удачно сыграл Никита Ефремов) в судьбе Викктора Цоя. Точно передана пуританская атмосфера тогдашних рок-сейшенов — есть повод сравнить сцену выступления «Зоопарка» в Рок-клубе из «Лета» с подпольным концертом «Машины времени» в фильме Гарика Сукачёва «Дом Солнца».

Кстати, между обеими этими лентами немало общего и в плане общего настроения, и антуража. «У нас не было Лета любви и Вудстока», - с горечью говорил другой рок-герой Ермен Ержанов мз группы «Адаптация». Но, судя по фильму Серебреникова, своё «Лето любви» мог устроить в те времена каждый нешаблонно мыслящий творец. С фантазией у тогдашних рокеров всё было в полном порядке. Отсюда — эпизоды с оживающими обложками западных альбомов и вставные видеоклипы с исполнением песен Игги Попа, Дэвида Боуи и Talking Heads. Визуально они решены в стиле фильма Рашида Нугманова «Игла», что не только устанавливает преемственность между фильмом Серебренникова и советским рок-кино, но работает на мифологизацию образа Виктора Цоя, который и по сей день воспринимается как праздник, который всегда с тобой.

Кадр из фильма «Лето»

Для особо въедливых Кирилл Серебреников ввел в фильме театрализованный образ истеричного Скептика, который придирается к мелочам, заявляет о непохожести корейского актера Тео Ю на Виктора Цоя и нудит по поводу вечного приоритета западной музыки над нашей. Однако задача режиссера как раз наверняка состояла в том, чтобы каждый из нас в процессе просмотра безжалостно вытравил в себе этого сноба и просто наслаждался прекрасными песнями и забавными поступками талантливых и внутренне свободных людей.

Фото с сайта kinopoisk.ru