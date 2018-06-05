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Определены лучшие супергеройские боевики всех времен и народов

10:45 5.06.2018
Кадр из фильма «Супермен». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Супермен». Фото с сайта kinopoisk.ru
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Блокбастер сорокалетней давности «Супермен» с Кристофером Ривом нзван в Великобритании лучшим супергеройским фильмом в истории кинематографа.

Лента, снятая режиссером Ричардом Доннером, излагает историю становления Супермена и его противостояния с гением преступного мира Лексом Лютором (Джин Хэкмен), сообщает Lenta.ru. Картина была номинирована на премию «Оскар» в категориях «Лучший звук», «Лучший монтаж» и «Лучшая музыка».

Вторую позицию занял фильм Кристофера Нолана «Темный рыцарь» с Кристианом Бэйлом и Хитом Леджером. Картина, посвященная борьбе Бэтмена с Джокером, вышла в 2008 году. Третью строчку занял «Дэдпул» с Райаном Рейнольдсом в главной роли, релиз которого состоялся в 2016-м.

В пятерку также вошли «Бэтмен» 1989 года за авторством Тима Бертона и вышедший в 2002-м «Человек-паук» с Тоби Магуайром, Уиллемом Дефо, Джеймсом Франко и Кирстен Данст.
 

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