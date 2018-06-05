Режиссера фильма о мальчике с ДЦП пристыдили на «Кинотавре»

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Дискуссия относительно ленты «Временные трудности», вошедшей в основной конкурс 29-го российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, выдалась 4 июня крайне бурной.

Когда в ходе пресс-конференции одна из журналисток задала вопрос создателям фильма, «не стыдно ли им за эту картину», коллегу поддержали большинство представителей прессы, которые сочли, что в ленте показано домашнее насилие, сообщает ТАСС. Главный герой фильма Саша Ковалев страдает детским церебральным параличом (ДЦП), однако отец мальчика относится к нему как к здоровому человеку, говоря: «Ты не больной - у тебя временные трудности». При этом отец очень жестко воспитывает сына, подчас переходя границы допустимого. В картине снимались Иван Охлобыстин, Риналь Мухаметов, Илья Рязанов.

«Нам не стыдно, мы очень хотели высказаться на эту тему, и мы это сделали, - ответил режиссер Михаил Расходников на вопрос. - Это история реального человека, это жизнь, а за жизнь не стыдно. Не понимаю, почему за это может быть стыдно. Для меня инвалидов нет, есть люди с ограниченными возможностями, все равны, об этом и фильм».

В свою очередь Мухаметов отметил, что надо показывать такие фильмы, "чтобы не было стыдно другим". Он добавил, что "если кому-то из зрителей во время просмотра фильма будет тяжело, сложно, пусть они смотрят на этих людей и множат это на свои проблемы". "Я, играя эту роль, посвящал ее людям, которые борются с болезнью, <...> это просто фильм про то, что нужны вера и любовь", - сказал актер. В прокат лента должна выйти в октябре 2018 года.