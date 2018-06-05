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Украинский режиссер совершил самоубийство на хуторе

14:51 5.06.2018
Леонид Кантер. Стоп-кадр из телепередачи
Леонид Кантер. Стоп-кадр из телепередачи
Сюжет: Противостояние на Украине

Обитавший на Украине режиссер режиссер, продюсер и писатель Леонид Кантер совершил суицид.

Труп Кантера был обнаружен на хуторе Обирок в Бахмачском районе Черниговской области, где режиссер постоянно проживал, сообщает РИА Новости.

Полицейские разгласили данные об инциденте, не указав имени почившего. «Полиция Черниговской области открыла уголовное производство по факту самоубийства 36-летнего мужчины в одном из сел Бахмачского района», — говорится в сообщении.

Данные о самоубийстве Кантера подтвердил на своей странице Фейсбуке журналист Алексей Бык, ранее, как и Кантер, воевавший в рядах «Правого сектора» (запрещенной в России экстремистской организации).

Леонид Кантер родился в Киеве, работал телеведущим в Национальной телекомпании Украины. В 2003 году основал киностудию "Лизард филмс", которая создала более 50 короткометражных и документальных фильмов.

Темы: Кино в мире, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Противостояние на Украине
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