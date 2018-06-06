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На фестивале «Кинотавр» определили лучшую короткометражку

09:45 6.06.2018
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Главный приз конкурса «Короткий метр» российского кинофестиваля «Кинотавр» снискал фильм Игоря Поплаухина «Календарь».

Гильдия киноведов и кинокритиков также отметила фильмы Алексея Харитонова "Взятка", "ДТП" Анны Дежурко, "Прощай любимый" Александра Ципкина с Ксенией Раппопорт в главной роли — за "оригинальное решение темы расставания", сообщает РИА Новости

Диплом жюри "за поиск" получила режиссер фильма "Новая Москва" Тамара Дондурей, призом "за образ" отметили картину "Рыбный день" Дмитрия Корсакова", "за героиню"- фильм "Шесть два восемь" Анны Кузнецовой.

Президент кинофестиваля "Кинотавр" Александр Роднянский рассказал, что из 400 работ отобрали 29.
 

Темы: Кинотавр, Кино в России, Награды и премии в кино, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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