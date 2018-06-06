Состоялась премьера третьей серии «Простоквашина» о дождливом лете

14:45

Официальный You-Tube -канал «Союзмультфильм» устроил премьеру третьей серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино»

В полном соответствии с нынешней погодой она повествует о проливных дождях в деревне, сообщает РИА Новости. «По сюжету нового эпизода в деревню Простоквашино приходят проливные дожди. Погода сказывается на настроении коров, которые перестают давать молоко. Непростую задачу — развеселить коров — пытаются решить Шарик и Матроскин, пока Дядя Федор занят уроками», — говорится в описании серии.

Напомним, что премьера продолжения знаменитого мультсериала состоялась в начале апреля в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на платформе сайта "Кино Mail.Ru". В конце мая "Союзмультфильм" запустил официальный ютьюб-канал.