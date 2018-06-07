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Режиссер «Коротких встреч» Кира Муратова умерла в Одессе

02:37 7.06.2018
Кира Муратова. Фото с сайта kino-teatr.ru
Кира Муратова. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Культовый советский режиссер Кира Муратова умерла в возрасте 83-х лет 6 июня.

Муж Муратовой Евгений Голубенко подтвердил печальную новость, сообщает РИА Новости. «Ушла Кира… с ней целая эпоха… помню, как еще студентом ВГИКа плакал на "Долгих проводах», - написал он в Фейсбуке. Поскольку Муратова проживала и снимала кино в Одессе, соболезнования в связи с ее смертью режиссера выразил президент Украины Петр Порошенко.

Известность Муратова получила с выходом картин "Короткие встречи" (1967 год) и "Долгие проводы" (1971 год), а "Астенический синдром" (1989 год) получил Гран-при Берлинского кинофестиваля.

В фильмах Муратовой снимались Владимир Высоцкий, Олег Табаков, Рената Литвинова. Последняя картина режиссера "Вечное возвращение" вышла в 2012 году.

Кира Муратова – любимый режиссёр Егора Летова и Ренаты Литвиновой.
 

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