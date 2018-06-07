Грымов возмущен увольнением педагога, сводившего детей на его спектакль

12:31

Режиссер Юрий Грымов предал огласке вопиющий случай с увольнением учительницы литературы, сводившей детей на его спектакль по мотивам романа Олдоса Хаксли «О дивный новый мир».

На пресс-конференции и у себя в Фейсбуке постановщик призвал бороться всеми силами «со всемирной тупостью». «У нас в театре уже почти год успешно идет постановка «О дивный новый мир» по Олдосу Хаксли. Это знаменитая антиутопия, почти пророчество английского писателя о будущем человечества, - рассказал режиссёр. - То, что эта книга сегодня продается почти в каждом книжном магазине, — свидетельство того, что Хаксли здорово угадал. Очень во многом. И именно поэтому я выбрал этот роман для постановки в «Модерне». Но я не ожидал, что поле действия романа распространится на нашу актуальную, сегодняшнюю жизнь, выйдет за пределы сцены и затронет реальных люде».

По словам режиссера родители возмутились рассказом детей, что в спектакле шла речь о «свободной любви», и забили тревогу, обратившись к директору школы. Между тем, такие отношения и в романе, и в постановке однозначно осуждаются. «Сам директор не видел спектакля, продолжает Грымов. - И он не знает, что у нас на сцене не то чтобы нет «обнаженки» — ни единого скабрезного слова не звучит! А разговор о пресловутой «свободной любви» идет с точки зрения здоровой человеческой совести, которая не может примириться с тем, что «все принадлежат всем», которая воспринимает эти отношения не как любовь, а как порок больного общества, скатывающегося в пропасть. Ничего того, что нельзя видеть и слышать старшеклассникам, в пьесе нет — как, впрочем, нет ничего подобного и в самом романе Хаксли».

Грымов не разглашает имя учителя, по ее просьбе — пока она не выйдет на новую работу. «Я не поленился, полез в интернет и нашел список обязательной и дополнительной литературы для чтения летом для учеников 11-го класса, , пишет режиссер. - Будь я этим самым директором N, у меня бы волосы на голове встали дыбом: о, ужас! «Петр Первый» Алексея Толстого! Да там же кровища льется рекой — царь казнит стрельцов, разбойнички лютуют на лесных дорогах, староверы целыми скитами себя сжигают! А «Тихий Дон»? Дичь и мрак! Ужасы гражданской войны в красках — где рейтинг 18+?! А «Сто лет одиночества» Маркеса с его кровосмесительным кошмаром, убийствами и самоубийствами, темной тягой к запретному? Кого уволить за это?!!»

Свой пост режиссер сопроводил плакатом «Нет средневековью» и попросил всех неравнодушных сделать данную историю достоянием общественности: «Пожалуйста, не оставайтесь безучастными; расскажите об этой истории друзьям, напишите в соцсетях, выскажите свое мнение о произошедшем. Я хочу чувствовать себя гражданином. Я хочу жить в здоровом обществе. Уверен: вы — тоже»