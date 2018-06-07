«Решение о ликвидации»: как уничтожить Шамиля Басаева

Исторический боевик Александра Аравина «Решение о ликвидации» вышел в российский прокат 7 июня

Кадр из фильма «Решение о ликвидации»

Оказавшись в чеченском плену, российский офицер Егор (Игорь Петренко) смалодушничал. Мучимый совестью, после демобилизации он решил отказаться от дальнейшей работы в спецслужбах. Однако честь офицера и долг перед матерью погибшего друга заставляют его вновь вернуться в горячую точку, чтобы уничтожить опасного террориста Шамиля Базгаева.

Осторожный и расчетливый Базгаев окружил себя верными исполнителями своей воли, заполучил новейшее оружие и начал вынашивать планы серии масштабных терактов в Санкт-Петербурге. Подобраться к нему довольно сложно, поскольку сам он прячется в бункере с надежной охраной и круглосуточным видеонаблюдении наблюдением, а его люди тут же соскакивают с крючка при малейшей попытке русских их как-то использовать. Последним шансом для наших офицеров становится информация о планируемой Базгаевым закупке в Грузии крупной партии ракет...

В России гораздо меньше хороших фильмов о войне в Чечне, чем того хотелось бы. В 90-е в разгар самой операции народ был настолько дезориентирован, что гордости за нашу страну как-то не возникало, поэтому хотелось, чтобы всё это как можно быстрее кончилось. Снятое в те же времена «Чистилище» Невзорова, несмотря на свои очевидные достоинства, отвращало обывателей откровенным натурализмом многих сцен. А «Война» Алексея Балабанова, как ни крути, фильм не для всех.

Продюсер Карен Шахназаров давно увлечен идеей показать в фильме идеал современного российского защитника Родины. Отличным поводом для осуществления этой затеи стало обращение к реальной истории ликвидации чеченского террориста № 1 Шамиля Басаева, за плечами которого были Буденновск и Беслан. Имена участников и детальные подробности тех событий засекречены до сих пор. Но некоторые очевидцы на правах анонимности выступили консультантами данного фильма, так что в достоверности его ключевых эпизодов сомневаться не приходится.

«Решение о ликвидации» - крепкий приключенческий фильм, остросюжетный, динамичный, лишенный излишних кровавых подробностей. Пропагандистских перегибов здесь нет. Демонизм Басаева нагнетается подспудно, поскольку фоном идут события, связанные с захватом школы в Беслане. Хорошо показано, как после этого вопиющего теракта от Басаева отвернулись даже многие верные соратники, что однако вовсе не поколебало его решимости. Важно и то, что мерзавцу противостоит интернациональная команда сотрудников спецслужб, поэтому любые националистические трактовки происходящего априори неуместны.

Посыл «Решения о ликвидации» будет интересен и понятен даже дошкольникам, В этом плане особенно удался эпизод с наводящим на героя Петренко игрушечный пистолет чеченским сорванцом. На конкретном примере дети наконец-то осознают, почему нельзя стрелять в людей даже понарошку.

Фото с сайта kinopoisk.ru