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Валерия Гай Германика станет ведущей православной передачи

11:53 7.06.2018
Валерия Гай Германика. Фото с сайта kinopoisk.ru
Валерия Гай Германика. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Режиссер фильма «Да и да» и сериала «Школа» Валерия Гай Германика представит авторский медиапроект о том, как совместить современную жизнь и христианство

Презентация ее медиапроекта «Вера в большом городе» состоится 7 июня на YouTube, сообщает РИА Новости. Его автор и ведущая Валерия Гай Германика планирует приглашать "лидеров мнений" из бизнес-среды, медиасферы и мира искусства на откровенный разговор о том, как удается совместить религию с повседневностью, не возникает ли при этом конфликтов, а также о том, как сочетать Православие и жизненный успех.

В последнее время Германика является воцерковленным человеком. Для группы «Смысловые Галлюцинации» она написала текст песни «Мысленный волк», в котором отталкивается от соответствующего образа из молитвы Иоанна Златоуста к Причастию. «С некоторых пор я с грустью начала понимать, что вокруг Православия сложились целая система предрассудков. Многие считают, что вера в Бога форматирует мозг, стирает личность и заставляет мыслить шаблонно и одинаково, или заключает нашу психику в некое гетто, в котором невозможно раскрепостить свою творческую энергию и где отсутствует свобода личности и человеческая индивидуальность, — говорит Германика. - На моих глазах все больше самых отъявленных бунтарей и индивидуалистов приходят к вере и начинают искать истину именно в Православии».

Первыми гостями передачи станут ресторатор и основатель "Чайхоны №1" Алексей Васильчук и певец Ираклий Пирцхалава.
 

Темы: Православная церковь в России, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Телевидение и его влияние на общество в России
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