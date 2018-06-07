Валерия Гай Германика станет ведущей православной передачи

11:53

Режиссер фильма «Да и да» и сериала «Школа» Валерия Гай Германика представит авторский медиапроект о том, как совместить современную жизнь и христианство

Презентация ее медиапроекта «Вера в большом городе» состоится 7 июня на YouTube, сообщает РИА Новости. Его автор и ведущая Валерия Гай Германика планирует приглашать "лидеров мнений" из бизнес-среды, медиасферы и мира искусства на откровенный разговор о том, как удается совместить религию с повседневностью, не возникает ли при этом конфликтов, а также о том, как сочетать Православие и жизненный успех.

В последнее время Германика является воцерковленным человеком. Для группы «Смысловые Галлюцинации» она написала текст песни «Мысленный волк», в котором отталкивается от соответствующего образа из молитвы Иоанна Златоуста к Причастию. «С некоторых пор я с грустью начала понимать, что вокруг Православия сложились целая система предрассудков. Многие считают, что вера в Бога форматирует мозг, стирает личность и заставляет мыслить шаблонно и одинаково, или заключает нашу психику в некое гетто, в котором невозможно раскрепостить свою творческую энергию и где отсутствует свобода личности и человеческая индивидуальность, — говорит Германика. - На моих глазах все больше самых отъявленных бунтарей и индивидуалистов приходят к вере и начинают искать истину именно в Православии».

Первыми гостями передачи станут ресторатор и основатель "Чайхоны №1" Алексей Васильчук и певец Ираклий Пирцхалава.

