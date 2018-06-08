На новом детском канале СТС Kids сделают упор на советские мультики

09:45

Компания СТС Медиа объявила о запуске в кабельных сетях нового детского телеканала СТС Kids.

СТС Kids – телеканал для детей, которые любят хорошие мультфильмы, и для родителей, которые хотят, чтобы их дети обучались развлекаясь. Программа вещания для малышей будет составлена с учетом наработок сотрудников психфака МГУ. рекомендации позволяют наиболее эффективно чередовать разные виды деятельности – развлечение, обучение, двигательные активности. Также дети будут обучаться с помощью телеканала иностранным языкам, сообщается в пресс-релизе, поступившем в компанию KM.RU.

Развивающие программы увлекательно расскажут об окружающем мире, познакомят юных телезрителей с законами природы и ответят на вопросы, некоторые из которых даже взрослого поставят в тупик. Передачи собственного производства еще и помогают разобраться и закрепить школьную программу.

В развлекательной части сетки - классика «Союзмультфильма», «Ералаш» и зарубежные мультсериал и фильмы «Приключения Кота в сапогах», «Семейка Крудс», «Да здравствует король Джулиан», «Каспер: Школа страха», «Турбо: Молниеносная команда», «Динотракс», «Кот в шляпе», «Приключения мистера Пибоди и Шермана», «Спирит: Скачки на свободе», «Хроники Зорро», «Тарзан и Джейн» и другие.

Автором идеи СТС Kids является генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов. Руководить новым телеканалом будет Лев Макаров, ранее он возглавлял «Че» и канал «2х2», который позиционирует себя как «первый в мире анимационный канал для взрослых».