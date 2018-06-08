В Москве торжественно откроют памятник Владимиру Зельдину

17:51

Торжественная церемония открытия памятника Владимиру Зельдина пройдет на Новодевичьем кладбище 13 июня текущего года.

Изваяние сделано по проекту скульптора Максима Малашенко, студии военных художников им. М.Б. Грекова, сообщает ТАСС. На церемонии открытия памятника будет присутствовать заместитель министра обороны РФ Николай Панков, а также известные артисты, режиссеры, журналисты и почитатели таланта великого актера: народные артисты Борис Морозов, Людмила Чурсина, Ольга Богданова, Алина Покровская, режиссер Юлий Гусман и многие другие, сообщает ТАСС. Всех желающих ждут у могилы с 12-ти часов дня.

Актерский путь Зельдина был тесно связан с Театром армии, в котором он служил с 1945 года. Уже в возрасте 101 года артист выходил на сцену.