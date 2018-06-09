]]> ]]>
Главная Кино Новости

Сериал «Игра Престолов» обзаведется предысторией

11:00 9.06.2018
Кадр из сериала «Игра Престолов». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из сериала «Игра Престолов». Фото с сайта kinopoisk.ru
Материалы по теме:

Телекомпания HBO заказала пилотную серию приквела саги «Игра Престолов».

На данный момент у предыстории сериала пока нет названия, сообщает Lenta.ru. Там будут отражены события за тысячи лет до оригинальной саги. «Это будет история о падении мира из золотого века героев в самые темные времена, от ужасающих секретов истории Вестероса до истинного происхождения белых ходоков, от загадок Востока до легенды Старков — и это не та история, о который мы думаем, что знаем все», — утверждает телеканал.

В кресло исполнительного продюсера сядет Джейн Голдман, которая также является автором сценария совместно с Джорджем Р. Р. Мартином.

Время выхода пока не сообщается, однако в 2017 году представитель телеканала Кейси Блойс говорил, что приквел, если будет утвержден, выйдет на экраны не раньше, чем через год после финала «Игры престолов».
 

Темы: Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино, Телевизионные сериалы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.