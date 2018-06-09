Сериал «Игра Престолов» обзаведется предысторией

11:00

Телекомпания HBO заказала пилотную серию приквела саги «Игра Престолов».

На данный момент у предыстории сериала пока нет названия, сообщает Lenta.ru. Там будут отражены события за тысячи лет до оригинальной саги. «Это будет история о падении мира из золотого века героев в самые темные времена, от ужасающих секретов истории Вестероса до истинного происхождения белых ходоков, от загадок Востока до легенды Старков — и это не та история, о который мы думаем, что знаем все», — утверждает телеканал.

В кресло исполнительного продюсера сядет Джейн Голдман, которая также является автором сценария совместно с Джорджем Р. Р. Мартином.

Время выхода пока не сообщается, однако в 2017 году представитель телеканала Кейси Блойс говорил, что приквел, если будет утвержден, выйдет на экраны не раньше, чем через год после финала «Игры престолов».

