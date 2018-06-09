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Скончался актер из фильма «Сибириада» Игорь Охлупин

12:09 9.06.2018
Кадр из фильма «Сибириада». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Сибириада». Фото с сайта kinopoisk.ru
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Ключевой актер Театра имени Маяковского Игорь Охлупин скончался в Москве.

Народный артист РСФСР умер в больнице после долгой болезни на 80-м году жизни, сообщает РИА Новости. Дата и время похорон объявят позднее.

Игорь Охлупин родился в 1938 году. В 1960-м он окончил высшее театральное училище имени Щукина и сразу же был принят в труппу имени Маяковского. На этой сцене он сыграл несколько десятков ролей, многие из которых вошли в историю русского театра, в том числе роль Митча в легендарном спектакле "Трамвай "Желание". До самого недавнего времени артист выходил на сцену Маяковки в постановках "Кавказский меловой круг", "Господин Пунтила и его слуга Матти", "Мертвые души" и "Женитьба".

Сыграл 21 роль в кино. В «Сибириаде» исполнил главную роль Филиппа Соломина.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Театр в России
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