Скончался актер из фильма «Сибириада» Игорь Охлупин

12:09

Ключевой актер Театра имени Маяковского Игорь Охлупин скончался в Москве.

Народный артист РСФСР умер в больнице после долгой болезни на 80-м году жизни, сообщает РИА Новости. Дата и время похорон объявят позднее.

Игорь Охлупин родился в 1938 году. В 1960-м он окончил высшее театральное училище имени Щукина и сразу же был принят в труппу имени Маяковского. На этой сцене он сыграл несколько десятков ролей, многие из которых вошли в историю русского театра, в том числе роль Митча в легендарном спектакле "Трамвай "Желание". До самого недавнего времени артист выходил на сцену Маяковки в постановках "Кавказский меловой круг", "Господин Пунтила и его слуга Матти", "Мертвые души" и "Женитьба".

Сыграл 21 роль в кино. В «Сибириаде» исполнил главную роль Филиппа Соломина.

