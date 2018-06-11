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Фильм о ветеринаре из глубинки стал абсолютным триумфатором «Кинотавра»

22:54 11.06.2018
Кадр из фильма «Сердце мира». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Сердце мира». Фото с сайта kinopoisk.ru
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Лента Наталии Мещаниновой «Сердце мира» получила главный приз «Кинотавра»

В картине Наталии Мещаниновой «Сердце мира» рассказывается про ветеринара, который работает в российской глубинке на притравочной станции для охотничьих собак, сообщает ТАСС. В фильме снимались Степан Девонин, Дмитрий Поднозов, Яна Сексте, Витя Ободков и другие.

Была отмечена на фестивале и картина Алексея Федорченко «Война Анны», актриса которого Марта Козлова получила спецдиплом. Лучшими актерами "Кинотавра" стали Анна Слю, которая сыграла главную роль в фильме "Подбросы" Ивана Твердовского, и Степан Девонин, отмеченный за картину Наталии Мещаниновой. Лучшим оператором на "Кинотавре" был признан Денис Аларкон-Рамирес за фильм "Подбросы".

Приз имени Григория Горина за лучший сценарий достался создателям фильма "История одного назначения" Авдотьи Смирновой. Награда имени Микаэла Таривердиева за музыкальное решение фильма была вручена Леониду Десятникову за работу над лентой "Ван Гоги"

Сразу два фильма победили в конкурсе "Дебют. Кинотавр", который в этом году проводился впервые. Его победителями стали картины "Кислота" Александра Горчилина и "Глубокие реки" Владимира Битокова, ученика Александра Сокурова.

Награду Гильдии киноведов и кинокритиков, которая с прошлого года носит на Открытом российском кинофестивале "Кинотавр" имя умершего в мае 2017 года киноведа Даниила Дондурея, также вручили режиссеру Наталие Мещаниновой "Сердце мира".

Фестиваль, который проходил уже в 29-й раз, закрылся в Зимнем театре Сочи.
 

Темы: Кинотавр, Кино в России, Награды и премии в кино, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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