]]> ]]>
Главная Кино Новости

Скончался режиссер и общественный деятель Станислав Говорухин

11:48 14.06.2018
Станислав Говорухин. Фото Валерия Лукьянова с сайта kino-teatr.ru
Станислав Говорухин. Фото Валерия Лукьянова с сайта kino-teatr.ru
Материалы по теме:

Режиссер, актер и политик Станислав Говорухин скончался утром 14 июня на 83-м году жизни

Скорбную весть принес спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. «Я хочу вас проинформировать о том, что в 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила», — передает слова Володина РИА Новости.

Часть СМИ распространила недостоверные сведения о смерти режиссера накануне, но пресс-секретарь Говорухина опровергла эту информацию. При этом она отказалась комментировать состояние его здоровья. Первый зампредседателя комитета по культуре Елена Драпеко сообщала в среду, что артист находится в санатории «Барвиха».

Станислав Говорухин — народный артист Российской Федерации, сценарист, режиссер фильмов "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Пираты XX века", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и многих других. Принимал активное участие в политической жизни, будучи членом партии "Единая Россия". В 2000 году был кандидатом в президенты страны.

Последним снятым фильма Говорухина стал «Конец прекрасной эпохи» по мотивам прозы Сергея Довлатова. После этого режиссер обмолвился, что он больше не будет снимать.

Станислав Говорухин будет похоронен в субботу 17 июня на Новодевичьем кладбище. Уже появились инициативы об установке памятника режиссеру в одном из районов Москвы и на его родине в Свердловской области.

Подробнее о Станиславе Говорухине чимтайте в большом эксклюзивном материале KM.RU.

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.06.2018, 17:41
Гость: Агафон

Криптотроцкист он. Грудинина не поддерживал.
14.06.2018, 17:37
Гость: B-)

Да прискорбно, лучшие фильмы снял во времена "удушающей", цензуры, а потом... Время рассудит и примерит. Вечная пвмять.
14.06.2018, 16:29
Гость: однозначно

А кого у нас не обгадили и не обгадят из людей публичных и любящих свое Отечество?
Светлая память и соболезнования ...
Все комментарии (11)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.