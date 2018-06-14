Скончался режиссер и общественный деятель Станислав Говорухин

11:48

Режиссер, актер и политик Станислав Говорухин скончался утром 14 июня на 83-м году жизни

Скорбную весть принес спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. «Я хочу вас проинформировать о том, что в 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила», — передает слова Володина РИА Новости.

Часть СМИ распространила недостоверные сведения о смерти режиссера накануне, но пресс-секретарь Говорухина опровергла эту информацию. При этом она отказалась комментировать состояние его здоровья. Первый зампредседателя комитета по культуре Елена Драпеко сообщала в среду, что артист находится в санатории «Барвиха».

Станислав Говорухин — народный артист Российской Федерации, сценарист, режиссер фильмов "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Пираты XX века", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и многих других. Принимал активное участие в политической жизни, будучи членом партии "Единая Россия". В 2000 году был кандидатом в президенты страны.

Последним снятым фильма Говорухина стал «Конец прекрасной эпохи» по мотивам прозы Сергея Довлатова. После этого режиссер обмолвился, что он больше не будет снимать.

Станислав Говорухин будет похоронен в субботу 17 июня на Новодевичьем кладбище. Уже появились инициативы об установке памятника режиссеру в одном из районов Москвы и на его родине в Свердловской области.

Подробнее о Станиславе Говорухине чимтайте в большом эксклюзивном материале KM.RU.