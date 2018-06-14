В Петербурге собрались устанавливать мемориальную доску Алексею Балабанову

15:00

Мемориальную доску в честь кинорежиссера Алексея Балабанова депутат городского парламента Алексей Цивилев предложил установить в Петербурге.

По мнению инициатора увековечивания памяти кинематографиста, вклад Балабанова в отечественный кинематограф трудно переоценить, однако в городе до сих пор это не как отражено. ««Алексей Балабанов оставил после себя богатое кинематографическое наследие. Его фильмы "Брат" и "Брат 2" стали культовыми у молодых людей, выросших в 1980-е и 1990-е годы. Главный герой этих картин – Данила Багров в исполнении Сергея Бодрова-младшего, несомненно, был и остается кумиром для многих россиян. Образы в лентах режиссера были грубыми, подчас жестокими, но они казались очень правдивыми и находили отклик в сердцах миллионов зрителей», – сказал депутат в интервью «Петербургскому дневнику».

Примечательно, что табличку с именем режиссера уже установили в его школе в Екатеринбурге, однако сам Балабанов почти всю свою сознательную жизнь провел в Северной столице. «Да и образ самого нашего города – один из важных мотивов творчества режиссера. В первом "Брате" мы видим бурлящий, опасный, но, можно сказать, романтический и запоминающийся Петербург. А в артхаусной ленте "Про уродов и людей" перед нами предстает загадочная имперская столица прошлого. Несомненно, этот режиссер был очень важной личностью как для города, так и для страны в целом», – добавил парламентарий.

В качестве места для установки таблички народный избранник предложил Васильевский остров, где режиссер жил длительное время и запечатлел в своих картинах его дворы, улочки, достопримечательности. Никаких законодательных преград этому процессу нет.

Шоумен «АукцЫона» Олег Гаркуша, сыгравший главную роль в последнем фильме Балабанова «Я тоже хочу» (2012), не только поддержал инициативу об установке мемориальной диски режиссеру, но и заявил, что Балабанов вполне заслуживает и памятника.