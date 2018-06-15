Прощание со Станиславом Говорухиным пройдет в Храме Христа Спасителя

12:00

Отпевание и официальная церемония прощания с режиссером Станиславом Говорухиным пройдут в Храме Христа Спасителя.

Траурная церемония начнется в субботу 16 июня в 09.00 в Преображенской церкви храма и продлится до 13.00, сообщает РИА Новости. Сразу после этого Станислав Говорухин будет похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Супруге Станислава Говорухина выразил свои соболезнования Владимир Путин. «Примите глубокие соболезнования, искренние слова поддержки и сочувствия в связи с постигшим Вас горем» — отметил президент в послании. Глава РФ добавил, что Говорухин был выдающимся кинорежиссёром и актёром, яркой, неординарной и волевой личностью. «И в кинематографе, и на общественном поприще Станислав Сергеевич трудился с полной самоотдачей, твёрдо отстаивал свою творческую и гражданскую позицию. И потому по праву пользовался непререкаемым авторитетом» — отметил президент.