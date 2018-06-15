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Прощание со Станиславом Говорухиным пройдет в Храме Христа Спасителя

12:00 15.06.2018
Станислав Говорухин. Фото с сайта kino-teatr.ru
Станислав Говорухин. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Отпевание и официальная церемония прощания с режиссером Станиславом Говорухиным пройдут в Храме Христа Спасителя.

Траурная церемония начнется в субботу 16 июня в 09.00 в Преображенской церкви храма и продлится до 13.00, сообщает РИА Новости. Сразу после этого Станислав Говорухин будет похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Супруге Станислава Говорухина выразил свои соболезнования Владимир Путин. «Примите глубокие соболезнования, искренние слова поддержки и сочувствия в связи с постигшим Вас горем» — отметил президент в послании. Глава РФ добавил, что Говорухин был выдающимся кинорежиссёром и актёром, яркой, неординарной и волевой личностью. «И в кинематографе, и на общественном поприще Станислав Сергеевич трудился с полной самоотдачей, твёрдо отстаивал свою творческую и гражданскую позицию. И потому по праву пользовался непререкаемым авторитетом» — отметил президент.

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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15.06.2018, 15:58
Гость: Александр из Берлина

Зоя! Жалко тебя!
15.06.2018, 14:56
Гость: Зоя

25 лет в Думе! Все это колоссальное время он одобрял творящийся в РФ беспредел.
Так что, скажу деликатно - не жалко.
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