]]> ]]>
Главная Кино Новости

В КНДР покажут фильм о поездке Ким Чен Ира по России

15:52 15.06.2018
Стоп-кадр с видео АР
Стоп-кадр с видео АР
Материалы по теме:

По государственному ТВ Северной Кореи покажут вскоре фильм о поездке в 2002 году по городам российского Дальнего Востока прежнего лидера страны Ким Чен Ира, отца нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ына.

Посольство КНДР в России сообщило, что группа сотрудников международного отдела ЦК Трудовой партии Кореи, возглавляемая заведующим сектором СНГ Ан Хён Мином, и два журналиста Гостелерадио КНДР вылетели во Владивосток, сообщает ТАСС. Они побывают в местах, связанных с поездкой Ким Чен Ира по российскому Дальнему Востоку в 2002 году, и снимут об этом документальный фильм.

Премьера ленты будет приурочена к 70-летней годовщине установления дипломатических отношений между Москвой и Пхеньяном в начале октября 2018 года, отмечает посольство России. В международном аэропорту Пхеньяна корейских коллег провожал советник-посланник российского посольства.

Первый официальный визит Ким Чен Ира в Россию состоялся в 2001 году, 26 июля - 18 августа он проехал по железной дороге от Владивостока до Москвы и Санкт-Петербурга. Его поезд останавливался в Новосибирске, Омске, Хабаровске и других городах. Итогом его переговоров с президентом Владимиром Путиным стало подписание Московской декларации, в которой стороны подтвердили намерение содействовать сохранению глобальной стабильности, укреплять двусторонние отношения, прежде всего в торгово-экономической сфере.

Второй раз Ким Чен Ир посетил Россию в августе 2002 года - это была четырехдневная ознакомительная поездка по Дальнему Востоку с целью изучения экономической политики региона.

Темы: Северная Корея, Интересные и необычные события в мире кино, Кино в мире, Кино в России, Персоны и события в мире кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.