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Стивен Кинг добивается освобождения обвиненного в терроризме Сенцова

18:40 15.06.2018
Стивен Кинг с женой Табитой. Фото с сайта kinopoisk.ru
Стивен Кинг с женой Табитой. Фото с сайта kinopoisk.ru
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Король ужасов Стивен Кинг потребовал поддержать украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за организацию терактов в Крыму.

Рупором писатель выбрал свой Твиттер. «Сегодня первый день чемпионата мира по футболу и 32-й день голодовки Сенцова. Присоединяйтесь к моей борьбе за освобождение этого украинского режиссера, несправедливо осужденного в России. Времени мало, и он может умереть за свои взгляды», - цитирует Кинга Лента.Ру.

Украинский режиссер, отбывающий наказание в ямальской колонии «Белый медведь», объявил голодовку 14 мая. Базовым условием прекращения протеста он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории России. Российские спецслужбы задержали режиссера 11 мая 2014 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. По версии следствия, Сенцов с подельниками, будучи членами запрещенного в России «Правого сектора», готовили серию взрывов в Симферополе 9 мая. Отрицающий свою вину Сенцов приговорен к 20 годам заключения,

Темы: Кино в мире, Отношения России и Украины, Персоны и деятели зарубежного кино, Противостояние на Украине , Ситуация вокруг Крыма
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15.06.2018, 19:44
Гость: гость

Требовать он может у своей жены, хотя и это сомнительно!
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