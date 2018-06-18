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Режиссеры из Ирана и Израиля стали триумфаторами кинофестиваля «Зеркало»

09:47 18.06.2018
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В Иванове закончил работу XII Международный фестиваль им. Андрея Тарковского «Зеркало».

Программный директор Андрей Плахов и почетный гость фестиваля Жан-Марк Барр вручили награду за весомый вклад в кинематограф Андрея Тарковского оператору фильма «Ностальгия» Джузеппе Ланчи, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. Спецприз за выдающийся вклад в киноискусство был вручен художнику, режиссеру и сценаристу Рустаму Хамдамову. В программе фестиваля был показан его недавний фильм «Мешок без дна».

Жюри (в составе, в частности, были сценарист Марина Разбежкина и исполнитель заглавной роли в фильме «Довлатов» Милан Марич) вручили свои награды в 3 номинациях:

Гран-при XII кинофестиваля им. Андрея Тарковского «Зеркало» получил фильм «Не забудь меня» (Израиль). Награду получили режиссер Рам Нехари и исполнитель главной роли Нитай Гвирц.

Приз за лучшую режиссуру присужден Вахиду Джадидванду за фильм «Ни даты, ни подписи» (Иран)

Приз за выдающиеся художественные достижения - «Овдовевшая ведьма» (Китай). Награду получили режиссер Цай Чэньцзе и продюсер Чжао Фэн.

Жюри молодых критиков «Голос» вручили свою награду картине «Восход Эдерлези» (Сербия). Награду получил режиссер Лазар Бодрожа.

Жюри ивановских кинозрителей, которое традиционно вручает свой приз в программе СВОИ, наградили фильм Алексея Федорченко «Война Анны».

В память о выдающемся режиссере Кире Муратовой, ушедшей 6 июня 2018 года, фильмом закрытия фестиваля «Зеркало» стала последняя картина Муратовой «Вечное возвращение» (2012), главные роли в которой сыграли Рената Литвинова, Олег Табаков и Сергей Маковецкий, а одним из композиторов стала Земфира.
 

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