У Терри Гиллиама отобрали права на фильм «Человек, который убил Дон Кихота»

14:11

Британский кинематографист американского происхождения Терри Гиллиам потерпел поражение в суде об авторских правах на собственный фильм «Человек, который убил Дон Кихота».

Апелляционный суд Парижа постановил, что права на картину принадлежат продюсерской компании Alfama Films и ее главе Паоло Бранко, при этом оставив в силе контракт, который был подписан между режиссером и продюсером в 2016 году, сообщает портал «360 градусов». Также суд постановил, что Гиллиам должен выплатить Бранко 10 тысяч евро.

История с фильмом получилась крайне затянутой и запутанной. Над «Человеком...» Гиллиам работал с 2000 года. Сначала главные роли должны были исполнить Джони Депп и Жан Рошфор, однако из-за проблем с финансированием проект пришлось отложить. На протяжении 15 лет режиссер пытался возродить проект.

Два года назад он заключил контракт с компанией Бранку, который пообещал профинансировать фильм и предоставить Гиллиаму полный творческий контроль в обмен на права. Однако свою часть обещания португалец так и не выполнил, в результате чего Гиллиаму пришлось срочно искать нового продюсера.

Сразу после завершения съемок Бранку вновь объявился и запретил выпускать ленту без его разрешения. Гиллиам утверждал, что, поскольку продюсер нарушил условия договора, он не имеет силы, однако суд встал на сторону Бранку.

В мире одиозный фильм вышел ровно месяц назад. Российская премьера назначена на 13 сентября текущего года.