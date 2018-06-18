Названы 30 режиссеров, никогда не снимавших плохих фильмов

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Эксперты киносайта Metacritic огласили список режиссеров, которые за всю свою карьеру не сняли ни одного плохого фильма.

В почетный рейтинг вошли только фильмы, снятые после 1980 года и получившие на портале только положительные «зеленые» отзывы, сообщает Газета.Ру. Абсолютным лидером списка стал Джей Джей Абрамс, режиссер картин «Миссия невыполнима 3», двух «Стартреков», подросткового фэнтези «Супер 8».

Кроме того, в топе — Пол Томас Андерсон, автор триллера о модной индустрии «Призрачная нить», а также картин «Нефть» и «Ночь в стиле буги». Его однофамилец Уэс Андерсон тоже попал в список — среди его самых любимых миром фильмов такие хиты, как «Королевство полной луны» и «Отель «Гранд Будапешт».

В рейтинг также вошли Рамин Бахрани, Ной Баумбак, Пон Чжун Хо, Эндрю Буджальски, София Коппола, Асгар Фархади, Хаяо Миядзаки, Мартин Скорсезе, Квентин Тарантино и другие.