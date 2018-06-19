О бедном грузине замолвите слово

12:49

Что меня поражает в некоторых деятелях культуры из республик бывшего СССР, так это крепкая хватка, фантастическая настырность и подчас полное отсутствие каких-либо понятий о порядочности

Ругают русских, откровенно лгут, обвиняя нас во всех смертных грехах, предпочитая умалчивать о том, кем были бы сами и были бы вообще, если б не мы, а потом, как ни в чём ни бывало, приезжают в Россию, гастролируют, пытаются устроиться здесь на работу, получить какие-то премии и гранты… И ведь им это частенько удаётся!

Отар Иоселиани. Фото с сайта critikat.com

Обо всём этом в очередной раз подумал я, наткнувшись на новость о награждении кинорежиссёра Отара Иоселиани петербургской художественной премией «Петрополь». Так уж получилось, что в ХХI веке Иоселиани известен у нас не столько своими новыми фильмами, сколько русофобскими высказываниями, которые обсуждаются гораздо чаще и активнее, чем его ленты.

А высказывания эти такие, к примеру: «Мира у нас с Россией никогда не будет!.. Если раньше мы испытывали к ней презрение, сейчас возникла ненависть…» Или такие: «Мы знаем, на что способны русские, что они творили в Афганистане и Чечне. Они не жалеют ни женщин, ни детей, они ни перед чем не останавливаются…» Или даже вот такие: «Они все – завоеватели. Наглые, мерзкие… Это я про русских».

А тут вдруг выясняется, что гордый грузин приехал за наградой к наглым и мерзким завоевателям, к которым испытывает такое презрение и такую ненависть, что кушать не может. Казалось бы, после всего, что он наговорил о русских, можно было бы и избавить нас от своего присутствия. Но чего б не приехать, когда в ответ на твоё свинство и паскудство тебя будут всячески облизывать и награждать?!

И ведь это не какая-то частная премия. Её учредитель – Всероссийский музей А.С. Пушкина! Это государственная структура, целый комплекс, который включает в себя шесть музеев и отнесён к «особо ценным объектам культурного наследия России». А само награждение проходило 6 июня – в пушкинский день в концертном зале Всероссийского музея А.С. Пушкина.

Что же это получается? Человек несёт такую «пургу», за которую в нашей стране сажают по 282 статье, а государственное учреждение его награждает? Но, как известно, если перед законом все равны, то всегда найдутся те, кто равнее. Режиссёру нечего бояться, он ведь личность известная, неприкосновенная. Кто ж его посадит, когда он практически памятник? Поэтому на второй день после награждения он вальяжно отправился на «Ленфильм», где была запланирована творческая встреча и представление его новой картины.

Кстати, о творчестве Иоселиани. Нам постоянно пытаются внушить, что это мастер мирового уровня, за которым гоняются богатые спонсоры и умоляют его снять очередной шедевр. А как на самом деле?

Например, в 2010 году вышел фильм Иоселиани «Шантрапа». Вот что сам он рассказал об этом в интервью «Известиям»: «Во Франции мы не получили ни копейки ни от государства, ни от телевидения. Поэтому я обратился за помощью в Сбербанк России, который занимается меценатством. И Сбербанк пошёл нам навстречу и дал миллион евро, который нас спас».

Но позвольте, а при чём тут вообще Сбербанк?! Иоселиани живёт то во Франции, то в Грузии, он даже не гражданин России! И если уж богатая Франция, где он работает с 1984 года, не дала денег на его ленту, то почему вдруг так расщедрился наш Сбербанк?

В фильме «Шантрапа» показана история грузина, перебравшегося во Францию, главные роли там тоже играют грузинские актёры, а продюсер – украинец из Киева. Этот фильм не имеет к нам никакого отношения.

Впрочем, через год фильм оказался в российском прокате, и, судя по отсутствию информации о кассовых сборах, провалился с треском. Зато миллион сбербанковских евро был освоен. Умеют же люди!

Но здесь всё же весьма любопытна позиция Сбербанка. В последние годы мы практически привыкли к тому, что литературные издания России сокращают штат до минимума, теряют свои помещения, выселяются, а порой и закрываются из-за банального отсутствия средств. И я что-то не слышал о том, чтоб Сбербанк помог какому-то журналу или газете, поддержал неимущих писателей. Зато для иностранного гражданина, который поносит нас на чём свет стоит, вдруг находится огромная сумма.

Понятно, что не просто так оный режиссёр сюда ездит, уж точно не из-за любви к нам. Сейчас вот новый фильм привёз. Да и в 2016 году привозил фильм «Зимняя песня», который наверняка повторил судьбу «Шантрапы» в прокате. На какие деньги сняты последние картины – боюсь и гадать. Но догадаться можно, если хорошо подумать.

Между прочим, с некоторых пор Иоселиани начал отрицать ранее сказанное – мол, это журналисты всё переврали и выставили его русофобом. Однако интервью брали у него не только российские журналисты, но и украинские, и работники СМИ других стран – это что же, всемирный заговор такой против Иоселиани? Вот других дел нет у журналистов, а непременно им надо искреннего русофила выставить злым русофобом.

Ещё в начале «нулевых», разъезжая по бывшим союзным республикам, Иоселиани любил поговорить на телевидении и в прессе о том, как ужасная варварская Россия притесняла несчастную культурную Грузию. При этом делал подчас совсем уж идиотские заявления вроде: «Российское государство надолго запятнало себя тем, что оно совершило в Беслане».

То есть это не террористы совершили, а государство?! Но зачем тогда брать деньги у запятнавшего себя государства? Потому что не запятнавшая себя Франция дала кукиш с маслом?

Подобных интервью с Иоселиани хватает, вот ещё его высказывание: «Несмотря на все безобразия, которые произошли с приходом оголтелых русских войск, – а выяснилось, что это просто мародёры и насильники, армия не может быть такой, – ненависти у Грузии нет. Есть, скажем так, сочувствие. Как к дураку».

Неужели и это журналисты придумали? Либо человек уже в силу старческой деменции реально не помнит, что и где он говорит, либо лжёт. Второе – вероятнее всего. На слабоумного он явно не похож.

Случай с Иоселиани не единичный. Не будем даже о русофобских высказываниях Кикабидзе-Брегвадзе, а вспомним хотя бы «великого философа» Мераба Мамардашвили, на которого в своё время очень модно было ссылаться: «А вот Мамардашвили сказал…», «Мамардашвили доказал…» А дальше можно было продолжить любой глупостью и ересью, поскольку никто не знал, что же Мамардашвили говорил на самом деле.

Поклонники мыслителя, у которых интеллекта хватало лишь на то, чтоб запомнить сложную грузинскую фамилию, попросту не подозревали, что их кумир не написал самостоятельно ни одной книги, а всё его «учение» сводилось к пересказу того, что задолго до него изрекли настоящие философы.

Впрочем, особо продвинутые граждане утверждали, что писать ему и не обязательно, что он «как Сократ», а метод его – «сократический». Но Сократ, хоть и не писал, оставил после себя немало знаковых афоризмов, которые не утратили актуальности по сию пору. А от Мамардашвили остались афоризмы вроде того, что грузины лучше русских, поскольку у них в квартирах полно дорогой импортной аппаратуры. Вот и оцените уровень.

Вообще к России Мамардашвили относился ничуть не лучше, чем Иоселиани. Сличите их высказывания о русских – особой разницы не увидите. И уже не удивляешься, что Иоселиани восторженно отзывался о «грузинском Сократе» и снимал в кино Александра Моисеевича Пятигорского – соавтора Мамардашвили. Всё это одна компания.

А что же мы? А мы давно и смертельно устали от липких братских объятий. От всех этих философствующих духанщиков, профессоров с лексиконом тамады, самобытных скульпторов, штампующих уродцев, от безголосых певцов и прочих творческих шарлатанов, сначала подъедающихся около, а затем и объедающих нас. Да ещё и относящихся к нам с высокомерием, смеющих оскорблять и проклинать нас.

Зажиревшие на советском спецпайке, они и впрямь возомнили себя высшей кастой, которая может безнаказанно плевать на русских холопов. Каждый такой деятель искренне полагает, что просто обязан осчастливить нас своим присутствием и тошнотворными ужимками. За наш счёт, конечно же.

Но мы давно уже не хотим их присутствия. Нам и даром не нужно такое счастье. И творения их не нужны. Они выбрали свой путь и пускай бы шли хоть в Европу, хоть в Турцию, хоть куда.

Беда в том, что они прощаются, но никак не уходят. Машут ручкой, но тут же протягивают другую, требуя денег и наград. Говорят о нас мерзости и в то же самое время жалостливо просят о помощи, поскольку нигде особенно не известны и никому не интересны.

А ещё мы устали от предательства. Я не могу представить, чтоб русского режиссёра, наговорившего примерно то же самое о грузинах, приняли бы в Грузии с распростёртыми объятиями, давали бы премии, миллионы евро и ставили бы его фильмы в прокат.

Но у нас такое в порядке вещей. Потому что та интернациональная прослойка, что заведует в России культурой и распределяет финансовые потоки, сама отличается недюжинной русофобией. Для неё Иоселиани, Мамардашвили и иже с ними – не враги, а добрые друзья и верные соратники. Вот и награждают, вот и привечают, вот и кормят до отвала.

Врождённый комплекс неполноценности, присущий новиопской интеллигенции, заставляет её подражать дореволюционной русской аристократии, восхищавшейся европейцами. Но за практически полным отсутствием европейцев в пределе досягаемости, им приходится восхищаться грузинами или украинцами.

Что из этого получается и к чему приводит – мы видим на примере с Иоселиани. Да и не только на этом примере, увы.

Автор: Игорь Панин