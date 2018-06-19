Определен самый лучший фильм по версии MTV Movie Awards

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Блокбастер «Черная пантера» стал лучшим по версии MTV Movie Awards..

Среди претендентов также были «Чудо-женщина», «Мстители: Война бесконечности», «Оно» и «Улетные девчонки». »[Этот фильм] не просто для «цветных людей» — он универсален, он для всех. Это то, что я хочу донести до всех», — цитирует Газета.РУ слова актера Майкл Б. Джордан на церемонии вручения премии.

Наиболее впечатляющим сериалом был признан «Очень странные дела», обошедший «Игру престолов», «13 причин почему» и «Ривердейл». Также недавно сообщалось, что фильм «Черная пантера» стал самым кассовым супергеройским блокбастером из когда-либо снятых.