Кинопремьера «Фото на память»: селфи нас всех погубят

Российский фильм ужасов Антона Зенковича «Фото на память» вышел в прокат

Кадр из фильма «Фото на память»

Семеро парней и девушек отправляются зимой за город на какую-то «мутную тусу». По дороге они попадают в аварию и вынуждены временно укрыться в неприютной лесной лачуге. Среди хранящихся в избушке диковин из советского прошлого компания обнаруживает причудливой формы фотоаппарат.

Рассматривая развешенные на стене кровавые фотоснимки, они, между прочим, обнаруживают и собственную угодившую в ДТП машину. Зловещие игры с пространственно-временным континуумом только начинается. Выясняется, что фотоаппарат способен не просто фиксировать заранее смерть, но и радикально укорачивать земной путь человека. Шайтан-машинка вселяет в неискушенных искателей приключений такой настолько сильный страх, что они начинают вести себя логично, только ускоряя трагикомичный финал.

Кадр из фильма «Фото на память»

Режиссер фильма Антон Зенкович работал на другом отечественном хорроре «Пиковая дама» оператором, а теперь решил попробовать свои силы и в режиссуре. Как и «Пиковая дама», «Фото на память» наследует детским страшилкам об убивающей фототехнике плюс отчасти апеллирует к некоторым сюжетным линиям еще одного отечественного ужастика «Невеста». Только если в «Невесте» снимали мертвых с целью оживления, то теперь ситуация строго зеркальная.За всем этим, конечно, стоит перевобытный страх перед одушевлением собственных изображений.

Кадр из фильма «Фото на память»

Как и в случае с некоторыми нашими хоррорами последних лет, лента «Фото на память» собрала позитивные отзывы от обычных зрителей и разгромные от критиков. Запальчивые зоилы, чрезмерно увлекаясь параллелями с западной индустрией, как-то упустили из виду анализ российской специфики. А она в фильме весьма примечательна.

В «Фото на память» поставлена проблема непомерно раздувшегося информационного пространства, которое уже не столько лечит, сколько калечит. Истоки многих бед прямо возводятся в фильме к временам Перестройки, когда начался разгул всевозможных медиумов, экстрасенсов и прочих шарлатанов.

Кадр из фильма «Фото на память»

Их отрава, так или иначе, льётся на нас с экранов и газетных страниц и по сей день. Развращенные всей этой грязи души молодежи совсем неспособны к взаимовыручке, поэтому губят и себя и окружающих. Среди героев фильма заботиться о других способен лишь один персонаж — да и того подводит желание щелкнуться на паиять в самый неподходящий для этого момент.

Кадр из фильма «Фото на память»

Наиболее прицельно «Фото на память» бьет по любителям пресловутых селфи. Эта ярмарка тщеславия убивает в прямом смысле — вспомним тех, кто погиб при попытке запечатлеть себя на высоте и иных экстремальных условиях. Минусов у селфи масса (пустая трата драгоценного времени, создание дискомфорта тем, кто вокруг, размывание собственных впечатлений от живой жизни) — и все они в фильме Зенковича, как на ладони.

Фото с сайта kinopoisk.ru