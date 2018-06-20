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Леонид Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом

13:58 20.06.2018
Леонид Слуцкий. Стоп-кадр с видео
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Экс-тренер российской сборной Леонид Слуцкий отныне не будет комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале.

По словам представителей телеканала, это связано с тем, что Слуцкий начинает тренировки с голландским клубом «Витесс». «У нас был контракт с ним на только те матчи, которые он уже прокомментировал» — приводит «Афиша Daily» слова представителя Первого канала.

Тренер после матча России — Египта сообщил, что это последний матч чемпионата, который проходил с его комментариями. «К сожалению для себя, я заканчиваю свою работу на Первом канале, потому что мне необходимо приступить к другой деятельности», — заявил Слуцкий.

21 июня 2018 года он улетает на предсезонные сборы с голландским футбольным клубом «Витесс», который возглавляет.

Напомним, что накануне перестал комментировать матчи ЧМ-2018 и Василий Уткин.

Темы: Кино в России, Футбол в России, Чемпионат мира по футболу-2018 в России, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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20.06.2018, 19:22
Гость: Андрей

Будучи тренером сборной, Слуцкий во время решающих матчей ничего не делал, а только сидел на стульчике с выражением крайней безвыходности на лице и тоски в глазах, при этом без устали покачивался что-то бормоча себе под нос. Нам бы послушать тот комментарий, если, конечно, он не полностью состоял из мата.
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