«Нелюбовь» Звягинцева признана одним из лучших фильмов мира
Английское издание The Guardian представило список лучших фильмов, вышедших за последние полгода.
В реестр попали 38 кинолент, которые жители страны впервые увидели на широком экране в 2018 году, сообщает «360 градусов». Эксперты особо отметили «Все деньги мира» Ридли Скотта, вышедший в прокат в США в декабре 2017 года. По мнени. Критиков, режиссер сумел снять «очень интересную притчу о деньгах и о том, что на них нельзя купить».
Свежую супергеройскую ленту «Мстители: Война бесконечности» специалисты окрестили «колоссальной, бредовой, нелепой и всегда захватывающей — в устоявшихся традициях Marvel».
Историческая драма «120 ударов в минуту», упомянутая на третьем месте, вызвала у составителей списка убедительное чувство сочетания элегии, трагедии и эйфории.
Из первых пяти фильмов рейтинга оказались также триллер «Зверь» и еще одно марвеловское творение — «Черная пантера».
Достойными внимания кинокритиков стали мультфильмы «Тайна Коко» и «Остров собак», спин-офф джедайской франшизы «Хан Соло: Звездные Войны. Истории» и фильм ужасов «Тихое место».
Представлена в рейтинге и Россия: в список попала драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь».