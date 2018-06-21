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«Нелюбовь» Звягинцева признана одним из лучших фильмов мира

11:35 21.06.2018
Кадр из фильма «Нелюбовь». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Нелюбовь». Фото с сайта kinopoisk.ru
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Английское издание The Guardian представило список лучших фильмов, вышедших за последние полгода.

В реестр попали 38 кинолент, которые жители страны впервые увидели на широком экране в 2018 году, сообщает «360 градусов». Эксперты особо отметили «Все деньги мира» Ридли Скотта, вышедший в прокат в США в декабре 2017 года. По мнени. Критиков, режиссер сумел снять «очень интересную притчу о деньгах и о том, что на них нельзя купить».

Свежую супергеройскую ленту «Мстители: Война бесконечности» специалисты окрестили «колоссальной, бредовой, нелепой и всегда захватывающей — в устоявшихся традициях Marvel».

Историческая драма «120 ударов в минуту», упомянутая на третьем месте, вызвала у составителей списка убедительное чувство сочетания элегии, трагедии и эйфории.
Из первых пяти фильмов рейтинга оказались также триллер «Зверь» и еще одно марвеловское творение — «Черная пантера».

Достойными внимания кинокритиков стали мультфильмы «Тайна Коко» и «Остров собак», спин-офф джедайской франшизы «Хан Соло: Звездные Войны. Истории» и фильм ужасов «Тихое место».

Представлена в рейтинге и Россия: в список попала драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

Темы: Звезды зарубежного кино, Кино в мире, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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21.06.2018, 13:06
Гость: Ray Bloom

А что об этом думает Поклонская?
21.06.2018, 12:34
Гость: Оллес

Мне одному постоянно думается,что все кино этого подозрительно усердно обласканного в стане врагов
господинчика - нудятина и плесень вроде творений иоселиани,асановой,сокурсСкого,муратовой и т.п. русофобов ?В их рядах был бы и господин Тарковкий,несомненно.
Такое "признание" -это СТЫДНО для приличного человека в наше время..Это как похвала господина Геббельса 75 лет назад...
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