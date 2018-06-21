«Нелюбовь» Звягинцева признана одним из лучших фильмов мира

11:35

Английское издание The Guardian представило список лучших фильмов, вышедших за последние полгода.

В реестр попали 38 кинолент, которые жители страны впервые увидели на широком экране в 2018 году, сообщает «360 градусов». Эксперты особо отметили «Все деньги мира» Ридли Скотта, вышедший в прокат в США в декабре 2017 года. По мнени. Критиков, режиссер сумел снять «очень интересную притчу о деньгах и о том, что на них нельзя купить».

Свежую супергеройскую ленту «Мстители: Война бесконечности» специалисты окрестили «колоссальной, бредовой, нелепой и всегда захватывающей — в устоявшихся традициях Marvel».

Историческая драма «120 ударов в минуту», упомянутая на третьем месте, вызвала у составителей списка убедительное чувство сочетания элегии, трагедии и эйфории.

Из первых пяти фильмов рейтинга оказались также триллер «Зверь» и еще одно марвеловское творение — «Черная пантера».

Достойными внимания кинокритиков стали мультфильмы «Тайна Коко» и «Остров собак», спин-офф джедайской франшизы «Хан Соло: Звездные Войны. Истории» и фильм ужасов «Тихое место».

Представлена в рейтинге и Россия: в список попала драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь».