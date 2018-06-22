]]> ]]>
Главная Кино Новости

Доказана вина голливудского режиссера в жестоком убийстве украинки

09:45 22.06.2018
Блейк Лейбел. Фото Los Angeles County Sheriff's Department
Блейк Лейбел Фото: Los Angeles County Sheriff's Department
Материалы по теме:

Режиссер из Голливуда Блейк Лейбел официально признан виновным в убийстве своей девушки – уроженки Украины Яны Касьян.

Кинематографиста осудили за преступление, совершенное в мае 2016 года, Lenta.Ru. ообщает  Мать Касьян обратилась в полицию, заявив, что ее дочь пропала без вести. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили ее изуродованное и обескровленное тело в забаррикадированной квартире Лейбела в Западном Голливуде. Помимо убийства, его обвинили в нанесении увечий и пытках.

Патологоанатомы, бывшие на судебном процессе консультантами, заявили, что действия, которые подсудимый совершил над телом женщины, беспрецедентны по уровню варварства и жестокости. Они подчеркнули, что Касьян «умерла медленной и мучительной смертью».

Лейбел написал сценарий и выступил режиссером фильма «Лысый» 2008 года, снял несколько эпизодов мультсериала «Космобольцы». Он также стал автором комикса «Синдром» о серийном убийце, одна из иллюстраций которого напоминает сцену, увиденную полицейскими в спальне Лейбела. На ней изображена обнаженная женщина на залитой кровью кровати.

Яна Касьян эмигрировала в США в 2014 году. За три недели до смерти она родила дочь.

Приговор Лейбелу пока не вынесен.
 

Темы: Расследование преступлений в мире, Звезды зарубежного кино, Кино в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.