09:45

Голливудский актер Джонни Депп дал 72-хчасовое интервью журналу Rolling Stone с перерывами лишь на сон.

В нем он откровенно изложил историю своего банкротства, сообщает РИА Новости. С самого начала актер заверил, что он изложит максимально правдивую историю, в которой полно предательства. За свою карьеру актер заработал 650 миллионов долларов. НаНо на донный момент от его состояния практически ничего не осталось. В прошлом году Депп подал в суд на компанию The Management Group (TMG), которая вела его финансовые дела с 1999 года.

По версии актера, TMG не ставила его в известность о финансовом положении. Он также признался, что редко смотрел на то, что подписывает, и предполагает, что сотрудники TMG могли подделать его подпись. «Я не хотел смотреть на чертовы документы, потому что я доверял этим людям», — пояснил он.

TMG подала встречный иск, заявив, что Депп страдает психическим расстройством, из-за которого он необоснованно тратит по два миллиона долларов в месяц, позволяя себе легкомысленные комментарии вроде "вино не считается инвестициями, если ты выпиваешь его сразу после покупки". Родрик признал, что запасы вина в особняке у Деппа "неиссякаемы".

Кроме того, по данным TMG, Депп приобрел домов на 75 миллионов долларов, приобрел 70 гитар, 200 произведений искусства, 45 роскошных автомобилей, тратил 200 тысяч долларов в месяц на перелеты, 1,2 миллиона на доктора и 1,8 миллиона — на круглосуточную охрану.

В ответ Депп опроверг, что он тратит на вино 70 000 долларов в месяц. «Говорить о том, что я тратил на вино 30 тысяч долларов в месяц, оскорбительно, — утверждает актер. — Потому что я тратил намного больше». Также, он якобы спустил пять, а не три миллиона долларов на то, чтобы выстрелить из пушки прахом своего друга, известного гонзо-журналиста Хантера Томпсона.

