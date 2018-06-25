Владимир Толоконников до последнего благодарил СССР, давший всем равные возможности

Замечательному актеру Владимиру Толоконникову могло бы исполниться 25 июня 75 лет

Владимир Толоконников в фильме «Призрак»

Подавляющее большинство кинозрителей знают актера по одной-единственной роли — Шарикова в «Собачьем сердце». Многие актеры недолюбливают подобные роли всю сврю жизнь, считая их крестом и клеймом, однако Владимир Толоконников был не таким. До конца своих дней он с благодарностью вспоминал об этом фильме, а также, пользуясь случаем, неизменно с восторгом отзывался о Советском Союзе, давшем всем равные возможности.

Толоконников родился в Алма-Ате, где жил и работал практически до конца своих дней. Там же он начал учиться на актера, но продолжил образование уже в Куйбышевском ТЮЗе. После службы в армии Толокоников трижды пытался поступать в московские вузы, но, увы, безуспешно. Поэтому квалификацию пришлось повышать уже в Ярославском театральном училище, окончив которое он возвращается в родной Казахстан и начинает трудиться в местном театре.

Владимир Толоконников в фильме «Собачье сердце»

В кино Толоконников снимается с начала 80-х, но подлинно народную популярность он снискал лишь в 1988-м, великолепно сыграв Полиграфа Полиграфовича Шарикова в «Собачьем сердце» Владимира Бортко. «На роль Шарикова было восемь претендентов, в том числе и любимый мною актер и друг Николай Караченцов. Но Толоконников, обнаруженный нами в Алма-Ате, убил меня совершенно. На пробе он разыгрывал сцену с водкой: «Желаю, чтобы все!» Он так убедительно гмыкнул, хэкнул, так удивительно пропутешествовал глоток по его шее, так хищно дернулся кадык, что я утвердил его немедленно», - вспоминает режиссер.

После «Собачьего сердца» Толоконников играл преимущественно второстепенные роли, но каждое его появление на экране было ярким и колоритным. В новогодней музыкальной мелодраме Дмитрия Иванова и Андрея Мармонтова «Витрина» он появился в образе охранника Маркоса — бывшего хиппи и доморощенного философа. Секьюрити супермаркета выступает в фильме своеобразным резонером, предрекающим тотальную власть пиар-технологий в новой России и выдвигающим сакраментальный лозунг: «Шоу должно продолжаться!».

Владимир Толоконников в фильме «Хоттабыч»

Вновь громко заявить о себе Владимиру Толоконникову удалось в 2006-м году, когда он сыграл заглавную роль в комедии Петра Точилина «Хоттабыч». Изначально джина, попадающего из кувшина прямиком в современную Москву, должен был сыграть Петр Мамонов, но деревенского отшельника смутило обилие в сценарии интернет-реалий. В итоге никто не прогадал: Хотабыч о Толоконникова получился нелепым, наивным и трогательным созданием, способным при этом на жертвенные поступки.

Пять лет назад Владимира Толоконникова постигла череда неудач. В июне 2013 года скончалась его горячо любимая супруга Надежда, с которой он прожил всю свою жизнь. После этого сам он частенько попадал в больницы, испытывая проблемы с сердцем. Но сниматься продолжал активно, ведь эта работа отвлекала его от неутолимого горя. В 2014 году на экраны вышла отличная российская комедия «Корпоратив», в которой Толоконников перевоплотился в хитроватого охранника, который спрятал лошадь в мебельном салоне, из-за чего и завертелся безумный сюжет.

Владимир Толоконников в фильме «Бабушка легкого поведения»

Одной из последних работ Толоконникова стал фильм «Бабушка легкого поведения». Роль криминального авторитета, влюбившегося в героиню Реввы, писалась специально для него. Толоконников не разочаровал режиссера Марюса Вайсберга. По словам режиссера, актер, как и его герой, проявил на съемочной площадке недюжинную витальность, не пропускал ни одной юбки и не уставал оказывать окружающим дамам знаки внимания.

Владимир Толоконников в фильме «Дух балтийский»

Специфическая роль Владимира Толоконникова в последнем фильме, вышедшем при его жизни, «Дух балтийский» не позволила картине пробиться на широкий экран. Актер здесь предстал в образе всеми уважаемого ветерана Вилена, которого чествуют в День Победы. Но во время войны Вилен был предателем — и из прошлого возвращается призрак погибшего советского солдата, жаждущего мести. Всё это в итоге оказалось предсмертными видениями героя Толоконникова.

Владимир Толоконников в фильме «СуперБобровы»

К сожалению, роль в «Духе балтийском» оказалась для артиста пророческой. Владимир Толоконников ушел из жизни в июле 2017 года во время работы в комедийном сериале «СуперБобровы». Сын Родион Толоконников написал тогда: «Владимир Алексеевич Толоконников ушел вчера вечером (15.07.2017), это произошло буквально за несколько часов до выезда на очередную съемочную смену. Вероятной причиной смерти названа остановка сердца. Скорее всего, его сердце не выдержало съемок на фоне хронического бронхита».

Фото с сайта kino-teatr.ru