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Басилашвили поддержал антироссийские высказывания Кикабидзе

10:45 25.06.2018
Олег Басилашвили. Фото с сайта kino-teatr.ru
Олег Басилашвили. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Известный своими ультралиберальными взглядами выразил поддержку одиозной позиции Вахтанга Кикабизде по СССР.

Звезда «Осеннего марафона» подписался под высказыванием коллеги о том, что Советскому Союзу своей карьерой тот не обязан. «Кикабидзе был бы всегда Кикабидзе. Он настолько талантливый человек, что его, конечно, знали бы и при другой политической системе, если бы она была в нашей стране, и при этой», — сказал Басилашвили в интервью «Говорит Москва».

Он также прокомментировал высказывание Кикабидзе о ненависти к гербу Советского Союза. По словам Басилашвили, в символике СССР присутствует план мировой экспансии. «Если внимательно посмотреть на герб Советского Союза, то мы увидим, что на нем изображён земной шар в окружении золотистых колосьев, а земной шар весь покрыт эмблемой серп и молот. То есть, все страны, которые, допустим, не хотели идти по социалистическому, коммунистическому пути, они тоже, так сказать, приговаривались этим гербом к тому, чтобы стать в результате коммунистическими странами», — объяснил он.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России, Русофобия в России
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Комментарии читателей
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25.06.2018, 14:27
Гость: Оно ведь как...

Во всех своих советских интервью Кикабидзе залихватски подчеркивал, что в средней школе он не доучился, потому что был дебилом и двоечником. Умножение, деление и возведение в степень прошли мимо.
25.06.2018, 13:59
Гость: Что поделаешь

Это борцы. Все свою жизнь они не вылезали из мордовских лагерей, делая перерывы для съёмок, где под дулом автомата прославляли советское кино и создавая его неповторимую эстетику.
25.06.2018, 13:58
Гость: Что поделаешь

Это борцы. Все свою жизнь они не вылезали из мордовских лагерей, делая перерывы для съёмок, где под дулом автомата прославляли советское кино и создавая его неповторимую эстетику.
Все комментарии (21)
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