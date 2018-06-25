Басилашвили поддержал антироссийские высказывания Кикабидзе

10:45

Известный своими ультралиберальными взглядами выразил поддержку одиозной позиции Вахтанга Кикабизде по СССР.

Звезда «Осеннего марафона» подписался под высказыванием коллеги о том, что Советскому Союзу своей карьерой тот не обязан. «Кикабидзе был бы всегда Кикабидзе. Он настолько талантливый человек, что его, конечно, знали бы и при другой политической системе, если бы она была в нашей стране, и при этой», — сказал Басилашвили в интервью «Говорит Москва».

Он также прокомментировал высказывание Кикабидзе о ненависти к гербу Советского Союза. По словам Басилашвили, в символике СССР присутствует план мировой экспансии. «Если внимательно посмотреть на герб Советского Союза, то мы увидим, что на нем изображён земной шар в окружении золотистых колосьев, а земной шар весь покрыт эмблемой серп и молот. То есть, все страны, которые, допустим, не хотели идти по социалистическому, коммунистическому пути, они тоже, так сказать, приговаривались этим гербом к тому, чтобы стать в результате коммунистическими странами», — объяснил он.

