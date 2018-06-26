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Актриса Мария Миронова была ограблена на Садовом кольце

14:47 26.06.2018
Мария Миронова в сериале «Садовое кольцо». Фото с сайта kino-teatr.ru
Мария Миронова в сериале «Садовое кольцо». Фото с сайта kino-teatr.ru
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Звезду сериала «Садовое кольцо» вероломно ограбили на том самом воспетом ею Садовом Кольце.

На произвол преступников актриса пожаловалась в собственном инстаграме. «Друзья, меня сегодня ограбили прямо на Садовом кольце. Ирония судьбы. Будьте бдительны!» — написала Миронова, присовокупив к посту грозный хештег #ворнайдись.

Отвечая на комментарии сочувствующих подписчиков артистка пояснила, что уже написала заявление об ограблении в правоохранительные органы, изнурительно долгое время проведя в отделении полиции. «В ментовке полночи. Все помогли! Вор не пойман», — «телеграфировала» она.

Мария Миронова известная актриса театра «Ленком», дочь советских актеров Андрея Миронова и Екатерины Градовой. Она снялась в таких фильмах, как «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Салют-7», «Статский советник» и «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», а также в сериалах «Доктор Рихтер», «Родина» и «Садовое кольцо».

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