Актриса Мария Миронова была ограблена на Садовом кольце

14:47

Звезду сериала «Садовое кольцо» вероломно ограбили на том самом воспетом ею Садовом Кольце.

На произвол преступников актриса пожаловалась в собственном инстаграме. «Друзья, меня сегодня ограбили прямо на Садовом кольце. Ирония судьбы. Будьте бдительны!» — написала Миронова, присовокупив к посту грозный хештег #ворнайдись.

Отвечая на комментарии сочувствующих подписчиков артистка пояснила, что уже написала заявление об ограблении в правоохранительные органы, изнурительно долгое время проведя в отделении полиции. «В ментовке полночи. Все помогли! Вор не пойман», — «телеграфировала» она.

Мария Миронова известная актриса театра «Ленком», дочь советских актеров Андрея Миронова и Екатерины Градовой. Она снялась в таких фильмах, как «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Салют-7», «Статский советник» и «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», а также в сериалах «Доктор Рихтер», «Родина» и «Садовое кольцо».