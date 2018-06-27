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Актрису подвергли травле из-за фотосессии на могиле

11:50 27.06.2018
Кэтрин Хайгл, Cтоп-кадр с Lenta.Ru
Кэтрин Хайгл, Cтоп-кадр с Lenta.Ru
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Юзеры единодушно осудили американскую актрису и бывшую модель Кэтрин Хайгл, которая имела неосторожность запечатлеться вместе с мужем на могилах родственников.

Артистка посетила нью-йоркский некрополь, чтобы навестить могилы брата, дедушки и бабушки, сообщает Lenta.Ru. Отдав дань памяти родным, актриса решила залезть на надгробные плиты родственников, а затем попросила мужа сделать несколько забавных снимков.

Оправдалась Хайгл тем, что таким образом она пыталась найти какие-нибудь «веселые моменты» в тяжелой ситуации. Но пользователи сети не оценили настрой актрисы и назвали подобные фотографии неприемлемыми и оскорбительными.

В конце концов Хэйгл была вынуждена удалить скандальные снимки из Instagram и записать несколько видеороликов с извинениями и объяснением ситуации. «В следующий раз я буду более внимателен к чувствам других людей, а не только к своим», — заверила подписчиков проштрафившаяся актриса.
 

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Звезды зарубежного кино, Кино в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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