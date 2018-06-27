Дэвид Линч раскритиковал Дональда Трампа в открытом письме к нему

14:54

Режиссер Дэвид Линч направил открытое письмо президенту Дональду Трампу.

Толчком к этому шагу стал главы США последнего, где приведена цитата из интервью режиссера изданию Guardian «Трамп мог бы стать одним из величайших президентов». Кроме того, Трамп использовал эти слова во время своего выступления в Северной Каролине.

Дэвид Линч осадил восторги Трампа в своем Фейсбуке заметив, что фраза была вырвана из контекста, и смысл его слов исказился, передает Газета.Ру. «Уважаемый господин президент. Я увидел, что вы прочли мое интервью, во всяком случае, его заголовок, - пишет режиссер. - Я был бы рад обсудить его с вами. Тем более что это лишь цитата, сильно отредактированная, вне контекста и нуждающаяся в некотором объяснении. К сожалению, то, как вы продолжаете действовать на своем посту, фактически лишает вас возможности войти в историю в качестве великого президента. Это очень грустно и для вас, и для страны. Пока вы несете лишь страдания и раздор.

Но еще не поздно развернуть ваш корабль. Направьте его в светлое будущее для всех нас. Вы можете объединить страну. Под любящим руководством не проиграет никто. Мне очень хотелось, чтобы вы приняли эти слова близко к сердцу. Все, что вам нужно, это относиться к людям так, как вы хотели бы, чтобы они относились к вам. С уважением, Дэвид Линч».