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Оглашены первые претенденты на премию «Оскар-2019»

17:01 28.06.2018
Кадр из фильма «Секса не будет». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Секса не будет». Фото с сайта kinopoisk.ru
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Представители издания Variety составили перечень фильмов, которые могут побороться за "Оскар" в следующем году.

Реестр включает ккиноленты, которые вышли в прокат в США с 1 января по 30 июня 2018 года, сообщает РИА Новости. В номинации "Лучший фильм" специалисты выделили фильм "Тебя никогда здесь не было". В числе претендентов назвали фильмы "Черная Пантера", "Первая реформаторская церковь" с Итаном Хоуком в роли священника, фильм ужасов "Реинкарнация" и ковбойскую драму "Наездник".

В номинации "Лучший режиссер" кинокритики отметили Хлою Чжао ("Наездник"). Среди претендентов упомянуты Райан Куглер за "Черную Пантеру", Ари Астер за "Реинкарнацию", Линн Рэмси за "Тебя никогда здесь не было" и Пол Шредер за "Первую реформаторскую церковь".
"Лучшим актером" эксперты издания назвали Итана Хоука, "Первая реформаторская церковь". К претендентам отнесли Хоакина Феникса ("Тебя никогда здесь не было"), Брэйди

Жандро ("Наездник"), Бена Фостера ("Не оставляй следов"), Джейсона Кларка ("Чаппакуиддик").

В номинации "Лучшая актриса" специалисты выделили Тони Коллетт, "Реинкарнация". Претендентами названы Эмили Блант ("Тихое место"), Оливия Кук ("Чистокровные"), Вера Фармига ("Границы") и Лесли Манн ("Секса не будет!!!").

"Лучшим актером второго плана" эксперты назвали Майкла Б. Джордана, "Черная Пантера". В качестве претендентов упомянуты Джош Бролин ("Мстители 3: Война бесконечности"), Бенисио Дель Торо ("Убийца 2"), Хью Грант ("Приключения Паддингтона 2"), Алекс Вулф ("Реинкарнация").

В номинации "Лучшая актриса второго плана" отмечена Кэтрин Ньютон, "Секса не будет!!!". Также в претендентах Летишиа Райт ("Черная Пантера"), Аманда Сейфрид ("Первая реформаторская церковь"), Гидеон Адлон ("Секса не будет!!!"), Томасин МакКензи ("Не оставляй следов").

Осенью, когда выйдет много по-настоящему знаковых фильмов, этот список должен существенно пополниться.

Темы: Кино в мире, Награды и премии в кино, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино, Премия «Оскар»
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