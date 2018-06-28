Стартовало голосование на приз мэра за лучший фильм о Москве

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Утвержден и опубликован список фильмов-претендентов на приз Мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве».

В итоговый список вошли 10 российских картин, сюжет которых разворачивается в современной Москве. Победитель станет известен 25 августа. Горожане могут проголосовать за понравившийся фильм в проекте «Активный гражданин», сообщает Официальный портал Мэра и Правительства Москвы. В список номинантов вошли 10 российских кинолент, действие которых происходит в современной столице. В этом году конкурс, который организует Департамент культуры Москвы, проходит во второй раз.

На приз Мэра претендуют «Большой» (2016) Валерия Тодоровского, «Притяжение» (2017) Федора Бондарчука, «Про любовь. Только для взрослых» (2017) Анны Меликян, «Нелюбовь» (2017) Андрея Звягинцева, «Призрак» (2015) Александра Войтинского, «Селфи» (2018) Николая Хомерики, «Чистое искусство» (2016) Рената Давлетьярова, «Мифы» (2017) Александра Молочникова, «Любовь и сакс» (2016) Аллы Суриковой и «Дед Мороз. Битва магов» (2016) Александра Войтинского.

